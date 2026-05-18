Arranca Miguel Hidalgo operativo por lluvias

La alcaldía Miguel Hidalgo puso en marcha el Operativo Tormenta de cara a la temporada de lluvias 2026.

El alcalde, Mauricio Tabe, dio el banderazo al operativo en donde participarán 200 policías auxiliares, 35 trabajadores de drenaje, 19 cuadrillas de arbolado, 29 elementos operativos de protección civil, entre otros.

Además, ocho vehículos hidroneumáticos, camiones de carga, camionetas, patrullas ambulancias, entre otras unidades y herramientas.

“En Miguel Hidalgo arrancamos el operativo tormenta 2026 una estrategia preventiva y de atención a emergencias durante la temporada de lluvias. Es una estrategia en donde participan varias áreas del gobierno, servicios urbanos, medio ambiente, protección civil y seguridad.

Esto con la finalidad de reducir los riesgos frente a la temporada de lluvias y atender oportunamente las emergencias. Lo más importante es cuidar de la seguridad de nuestros vecinas y vecinos y también cuidar el patrimonio de quienes viven aquí en Miguel Hidalgo”, dijo.

Tabe indicó que tienen detectados 40 puntos de riesgo en 23 colonias como América, Granada y su ampliación, Anzures, Argentina Poniente, Bosques de las Lomas, Daniel Garza, Escandón, Lomas de Chapultepec, Molino del Rey, Pensil, Polanco, Popotla, entre otras.

Y también los bajo puentes de vialidades primarias como Circuito Interior, Periférico, Ejército Nacional, entre otras, que, aunque son responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México, en la alcaldía estarán atentos para dar la alerta a las autoridades centrales.

Tabe exhortó a los vecinos a no tirar basura en la vía pública.

“Hacemos el llamado a nuestras vecinas y vecinos a que no tiren basura porque sí aumenta la basura en la calle implica mayor número de tapones en las coladeras y mayor riesgo de encharcamiento Entre más basura haya en las calles, más inundaciones y encharcamientos que ponen en riesgo a nuestras vecinas y vecinos.

Por eso la responsabilidad es compartida. La autoridad previene organizándose mejor y atendiendo sus puntos críticos y también los vecinos previenen cuidando que no se tire basura”, expresó.

Tabe indicó que en 2025 el Operativo Tormenta tuvo saldo blanco ya que no se registró ninguna inundación grave, sólo encharcamientos menores.

Y se dijo listo para comparecer ante los diputados del Congreso de la Ciudad de México y mostrarles los resultados de su administración.