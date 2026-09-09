“Yo quiero el pago hoy” o echamos bala… así operaban prestamistas en Azcapotzalco

Primero fue un préstamo. Después, una deuda que, según la víctima, ya había sido cubierta. Pero para Graciela “N” y Luis “N”, señalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como probables responsables del delito de cobranza ilegítima, el dinero aparentemente nunca terminaba de pagarse.

La pareja fue detenida en la alcaldía Azcapotzalco, donde policías de la SSC les aseguraron un arma de fuego. De acuerdo con las autoridades, ambos exigían a una ciudadana 50 mil pesos a cambio de no causarle daño.

El caso muestra una forma de presión que comienza con el dinero y termina en el miedo: después de entregar el préstamo, los señalados habrían continuado con las exigencias económicas, elevando cada vez más las cantidades bajo el argumento de intereses.

De acuerdo a la información recabada, los detenidos prestaron dinero a la afectada y no obstante que la deuda fue pagada, siguieron demandándole cantidades de dinero cada vez más elevadas alegando intereses desproporcionados sobre el préstamo”, informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

“Yo quiero el pago hoy”

La presión, según los mensajes difundidos por el periodista especializado en seguridad capitalina Carlos Jiménez, no se habría limitado a insistir en el cobro.

En el teléfono de la víctima quedaron registradas frases que muestran el tono de las exigencias.

Yo quiero el pago hoy”, fue uno de los mensajes que recibió la mujer.

Ante la imposibilidad de cubrir inmediatamente la cantidad reclamada, la víctima respondió que realizaría los pagos al día siguiente. La respuesta que recibió fue todavía más intimidatoria:

Si no se da, para proceder”, le advirtió el hombre.

La conversación continuó. El sujeto le avisó que regresaría su emisario y dejó una frase que, después de lo ocurrido frente al domicilio de las víctimas, adquirió un significado particularmente amenazante:

Ya vieron que no es un juego”.

Objetos asegurados a lo supuestos prestamistas. X

Los disparos como mensaje

La frase no habría llegado sola. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, previamente se habían realizado disparos afuera de la casa de las víctimas, un hecho que habría servido para reforzar las amenazas y aumentar la presión sobre la mujer.

Así, el mecanismo de cobranza habría pasado de las llamadas y mensajes a una demostración de fuerza: no solamente se reclamaba dinero, sino que se utilizaba el temor a sufrir una agresión como elemento de presión.

La SSC señaló que Graciela “N” y Luis “N” fueron detenidos después de las investigaciones relacionadas con la denuncia de la afectada. El arma de fuego asegurada quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El caso también vuelve a colocar bajo la lupa las prácticas de quienes recurren a préstamos informales y posteriormente utilizan cobranza ilegítima, amenazas o violencia para exigir pagos.