¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Línea 7 con caos, retrasos y estaciones llenas
Este miércoles 9 de septiembre, el Metro CDMX registra retrasos y saturación en las líneas 7, 12 y B; autoridades enviaron trenes vacíos para atender la alta afluencia.
Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron esta mañana circulación lenta, retrasos y saturación en varias líneas, principalmente en la Línea 7, donde los trenes avanzan con lentitud y se detienen antes de llegar a cada estación.
Líneas con mayores afectaciones
Línea 7
- Reportes de retrasos superiores a 15 minutos desde las 07:37 horas, tras el retiro de un tren de las vías.
- Saturación en estaciones como Mixcoac, donde usuarios señalaron acumulación de personas hasta la conexión con la Línea 12.
- Recomendación de evitar esta línea por alta afluencia y tiempos de espera prolongados.
Línea 12
- Demoras de más de 10 minutos reportadas desde las 07:33 horas.
- Usuarios señalaron que la saturación se incrementó por la acumulación de pasajeros provenientes de la Línea 7.
Línea B
- Alta afluencia y circulación lenta, con estaciones llenas desde las 07:30 horas.
Línea 1
- Retrasos de más de 10 minutos reportados a las 08:00 horas, aunque las autoridades aclararon que no se registran averías.
Respuesta oficial del Metro CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea 7 presenta alta afluencia, por lo que se enviaron unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Además, pidió a los usuarios permitir el cierre libre de puertas y dejar salir a los pasajeros antes de ingresar a los vagones.
En su cuenta de X, el Metro señaló que las líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante de trenes, mientras que las líneas 3, 7 y B registran alta afluencia. El organismo advirtió que las condiciones pueden variar por eventualidades en la operación.