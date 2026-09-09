¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Línea 7 con caos, retrasos y estaciones llenas

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron esta mañana circulación lenta, retrasos y saturación en varias líneas, principalmente en la Línea 7, donde los trenes avanzan con lentitud y se detienen antes de llegar a cada estación.

Líneas con mayores afectaciones

Línea 7

Reportes de retrasos superiores a 15 minutos desde las 07:37 horas, tras el retiro de un tren de las vías.

Saturación en estaciones como Mixcoac, donde usuarios señalaron acumulación de personas hasta la conexión con la Línea 12.

Recomendación de evitar esta línea por alta afluencia y tiempos de espera prolongados.

Línea 12

Demoras de más de 10 minutos reportadas desde las 07:33 horas.

Usuarios señalaron que la saturación se incrementó por la acumulación de pasajeros provenientes de la Línea 7.

Línea B

Alta afluencia y circulación lenta, con estaciones llenas desde las 07:30 horas.

Línea 1

Retrasos de más de 10 minutos reportados a las 08:00 horas, aunque las autoridades aclararon que no se registran averías.

Respuesta oficial del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea 7 presenta alta afluencia, por lo que se enviaron unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Además, pidió a los usuarios permitir el cierre libre de puertas y dejar salir a los pasajeros antes de ingresar a los vagones.

En su cuenta de X, el Metro señaló que las líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante de trenes, mientras que las líneas 3, 7 y B registran alta afluencia. El organismo advirtió que las condiciones pueden variar por eventualidades en la operación.