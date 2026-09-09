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¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Línea 7 con caos, retrasos y estaciones llenas

Este miércoles 9 de septiembre, el Metro CDMX registra retrasos y saturación en las líneas 7, 12 y B; autoridades enviaron trenes vacíos para atender la alta afluencia.

Por: Eridani Salazar

Usuarios reportaron retrasos y saturación en la Línea 7 del Metro CDMX, con acumulación de pasajeros en estaciones como Mixcoac.
Usuarios reportaron retrasos y saturación en la Línea 7 del Metro CDMX, con acumulación de pasajeros en estaciones como Mixcoac.Especial

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron esta mañana circulación lenta, retrasos y saturación en varias líneas, principalmente en la Línea 7, donde los trenes avanzan con lentitud y se detienen antes de llegar a cada estación.

Líneas con mayores afectaciones

 Línea 7

  • Reportes de retrasos superiores a 15 minutos desde las 07:37 horas, tras el retiro de un tren de las vías.

  • Saturación en estaciones como Mixcoac, donde usuarios señalaron acumulación de personas hasta la conexión con la Línea 12.

  • Recomendación de evitar esta línea por alta afluencia y tiempos de espera prolongados.

Línea 12

  • Demoras de más de 10 minutos reportadas desde las 07:33 horas.

  • Usuarios señalaron que la saturación se incrementó por la acumulación de pasajeros provenientes de la Línea 7.

Línea B

  • Alta afluencia y circulación lenta, con estaciones llenas desde las 07:30 horas.

Línea 1

  • Retrasos de más de 10 minutos reportados a las 08:00 horas, aunque las autoridades aclararon que no se registran averías.

Respuesta oficial del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea 7 presenta alta afluencia, por lo que se enviaron unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Además, pidió a los usuarios permitir el cierre libre de puertas y dejar salir a los pasajeros antes de ingresar a los vagones.

En su cuenta de X, el Metro señaló que las líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante de trenes, mientras que las líneas 3, 7 y B registran alta afluencia. El organismo advirtió que las condiciones pueden variar por eventualidades en la operación.

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