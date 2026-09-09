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Marchas y bloqueos hoy miércoles 9 de septiembre; horarios y alternativas viales

Este 9 de septiembre de 2026, CDMX tendrá tres marchas y once concentraciones con cierres y desvíos en vialidades como Reforma, San Lázaro, Hipódromo y Centro Histórico.

Por: Eridani Salazar

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Las movilizaciones de este miércoles en CDMX provocarán cierres y desvíos en vialidades clave como Reforma, San Lázaro y el Centro Histórico.Foto: José Antonio García | Excélsior

Autoridades de la Ciudad de México informaron que para este miércoles 9 de septiembre se tienen contempladas 3 marchas y 11 concentraciones que afectaran vialidades clave. Las zonas más afectadas serán la zona centro de la capital del país.

Marchas programadas

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” — 8:30 horas

  • Ruta: Poder Judicial de la CDMX (Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores) → Fiscalía General de Justicia (Digna Ochoa y Plácido 56).

  • Afectaciones: calles de la colonia Doctores entre Vértiz y la Fiscalía.

  • Alternativas viales: evitar la zona y usar vialidades paralelas como Eje Central o Viaducto.

Niños con Mapa — 9:00 horas

  • Ruta: Suprema Corte de Justicia (José María Pino Suárez 2, Centro Histórico) → Fiscalía General de Justicia.

  • Afectaciones: Pino Suárez y calles del Centro Histórico hacia Doctores.

  • Alternativas viales: transitar por Eje Central o usar transporte público para cruzar el Centro.

Fundación de Investigaciones Sociales A.C. — 18:45 horas

  • Ruta: Ángel de la Independencia → Monumento a la Revolución.

  • Afectaciones: Paseo de la Reforma, tramo Ángel–Glorieta de Colón–Revolución.

  • Alternativas viales: utilizar Circuito Interior, Avenida Chapultepec o Insurgentes como rutas paralelas.

Concentraciones

Sindicato Académico UNAM — 7:00 horas

  • Lugar: Palacio Nacional y Cámara de Diputados.

  • Afectaciones: Centro Histórico y Congreso de la Unión.

  • Alternativas: transitar por Eje 1 Norte y Circuito Interior.

Comunidad Pilares Candelaria — 9:00 horas

  • Lugar: Cámara de Diputados.

  • Afectaciones: zona de San Lázaro.

  • Alternativas: usar Eduardo Molina y Fray Servando Teresa de Mier.

Petroleros Unidos por México — 9:00 horas

  • Lugar: Cámara de Diputados, puerta Emiliano Zapata 854.

  • Afectaciones: carga vehicular superior en San Lázaro.

  • Alternativas: Circuito Interior y Avenida Congreso de la Unión.

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas — 10:00 horas

  • Lugar: Sedatu, avenida Nuevo León 210, colonia Hipódromo.

  • Afectaciones: circulación en Nuevo León y alrededores de Hipódromo.

  • Alternativas: Insurgentes Sur y Viaducto.

La Gran Comisión Ferrocarrilera — 11:00 horas

  • Lugar: Cámara de Diputados.

  • Afectaciones: zona de San Lázaro.

  • Alternativas: Circuito Interior y Eje 3 Oriente.

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad — 11:00 horas

  • Lugar: Senado, Paseo de la Reforma 135.

  • Afectaciones: Reforma y Tabacalera.

  • Alternativas: Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Amigos del Refugio Franciscano — 11:00 horas

  • Lugar: Junta de Asistencia Privada, Calderón de la Barca 92, Polanco.

  • Afectaciones: circulación puntual en Polanco.

  • Alternativas: Mariano Escobedo y Homero.

Plataforma 4:20 — 12:00 horas

  • Lugares: Monumento a la Madre, Narvarte (División del Norte y Cuauhtémoc), Gran Canal y Circuito Interior.

  • Afectaciones: dispersas en tres puntos.

  • Alternativas: Insurgentes, Viaducto y Circuito Interior.

Colectivo “No Más Presos Inocentes” — 12:00 horas

  • Lugar: Reclusorio Oriente.

  • Afectaciones: inmediaciones de los juzgados.

  • Alternativas: Eje 6 Sur y Periférico Oriente.

Movimiento de Regeneración Sindical — todo el día

  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya.

  • Afectaciones: zona de General Anaya.

  • Alternativas: División del Norte y Calzada de Tlalpan.

Concierto “Barrio Armado en la Ciudad de México” — 20:00 horas

  • Lugar: Hemiciclo a Juárez.

  • Afectaciones: Centro Histórico durante la noche.

  • Alternativas: Eje Central y Avenida Hidalgo.

Autoridades capitalinas invitan a la ciudadanía a mantenerse informados de la liberación de vialidades a través de los canales oficiales.

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