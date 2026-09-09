Marchas y bloqueos hoy miércoles 9 de septiembre; horarios y alternativas viales
Este 9 de septiembre de 2026, CDMX tendrá tres marchas y once concentraciones con cierres y desvíos en vialidades como Reforma, San Lázaro, Hipódromo y Centro Histórico.
Autoridades de la Ciudad de México informaron que para este miércoles 9 de septiembre se tienen contempladas 3 marchas y 11 concentraciones que afectaran vialidades clave. Las zonas más afectadas serán la zona centro de la capital del país.
Marchas programadas
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” — 8:30 horas
- Ruta: Poder Judicial de la CDMX (Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores) → Fiscalía General de Justicia (Digna Ochoa y Plácido 56).
- Afectaciones: calles de la colonia Doctores entre Vértiz y la Fiscalía.
- Alternativas viales: evitar la zona y usar vialidades paralelas como Eje Central o Viaducto.
Niños con Mapa — 9:00 horas
- Ruta: Suprema Corte de Justicia (José María Pino Suárez 2, Centro Histórico) → Fiscalía General de Justicia.
- Afectaciones: Pino Suárez y calles del Centro Histórico hacia Doctores.
- Alternativas viales: transitar por Eje Central o usar transporte público para cruzar el Centro.
Fundación de Investigaciones Sociales A.C. — 18:45 horas
- Ruta: Ángel de la Independencia → Monumento a la Revolución.
- Afectaciones: Paseo de la Reforma, tramo Ángel–Glorieta de Colón–Revolución.
- Alternativas viales: utilizar Circuito Interior, Avenida Chapultepec o Insurgentes como rutas paralelas.
Concentraciones
Sindicato Académico UNAM — 7:00 horas
- Lugar: Palacio Nacional y Cámara de Diputados.
- Afectaciones: Centro Histórico y Congreso de la Unión.
- Alternativas: transitar por Eje 1 Norte y Circuito Interior.
Comunidad Pilares Candelaria — 9:00 horas
- Lugar: Cámara de Diputados.
- Afectaciones: zona de San Lázaro.
- Alternativas: usar Eduardo Molina y Fray Servando Teresa de Mier.
Petroleros Unidos por México — 9:00 horas
- Lugar: Cámara de Diputados, puerta Emiliano Zapata 854.
- Afectaciones: carga vehicular superior en San Lázaro.
- Alternativas: Circuito Interior y Avenida Congreso de la Unión.
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas — 10:00 horas
- Lugar: Sedatu, avenida Nuevo León 210, colonia Hipódromo.
- Afectaciones: circulación en Nuevo León y alrededores de Hipódromo.
- Alternativas: Insurgentes Sur y Viaducto.
La Gran Comisión Ferrocarrilera — 11:00 horas
- Lugar: Cámara de Diputados.
- Afectaciones: zona de San Lázaro.
- Alternativas: Circuito Interior y Eje 3 Oriente.
Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad — 11:00 horas
- Lugar: Senado, Paseo de la Reforma 135.
- Afectaciones: Reforma y Tabacalera.
- Alternativas: Circuito Interior y Avenida Chapultepec.
Amigos del Refugio Franciscano — 11:00 horas
- Lugar: Junta de Asistencia Privada, Calderón de la Barca 92, Polanco.
- Afectaciones: circulación puntual en Polanco.
- Alternativas: Mariano Escobedo y Homero.
Plataforma 4:20 — 12:00 horas
- Lugares: Monumento a la Madre, Narvarte (División del Norte y Cuauhtémoc), Gran Canal y Circuito Interior.
- Afectaciones: dispersas en tres puntos.
- Alternativas: Insurgentes, Viaducto y Circuito Interior.
Colectivo “No Más Presos Inocentes” — 12:00 horas
- Lugar: Reclusorio Oriente.
- Afectaciones: inmediaciones de los juzgados.
- Alternativas: Eje 6 Sur y Periférico Oriente.
Movimiento de Regeneración Sindical — todo el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya.
- Afectaciones: zona de General Anaya.
- Alternativas: División del Norte y Calzada de Tlalpan.
Concierto “Barrio Armado en la Ciudad de México” — 20:00 horas
- Lugar: Hemiciclo a Juárez.
- Afectaciones: Centro Histórico durante la noche.
- Alternativas: Eje Central y Avenida Hidalgo.
Autoridades capitalinas invitan a la ciudadanía a mantenerse informados de la liberación de vialidades a través de los canales oficiales.