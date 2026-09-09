Marchas y bloqueos hoy miércoles 9 de septiembre; horarios y alternativas viales

Autoridades de la Ciudad de México informaron que para este miércoles 9 de septiembre se tienen contempladas 3 marchas y 11 concentraciones que afectaran vialidades clave. Las zonas más afectadas serán la zona centro de la capital del país.

Marchas programadas

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” — 8:30 horas

Ruta: Poder Judicial de la CDMX (Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores) → Fiscalía General de Justicia (Digna Ochoa y Plácido 56).

Afectaciones: calles de la colonia Doctores entre Vértiz y la Fiscalía.

Alternativas viales: evitar la zona y usar vialidades paralelas como Eje Central o Viaducto.

Niños con Mapa — 9:00 horas

Ruta: Suprema Corte de Justicia (José María Pino Suárez 2, Centro Histórico) → Fiscalía General de Justicia.

Afectaciones: Pino Suárez y calles del Centro Histórico hacia Doctores.

Alternativas viales: transitar por Eje Central o usar transporte público para cruzar el Centro.

Fundación de Investigaciones Sociales A.C. — 18:45 horas

Ruta: Ángel de la Independencia → Monumento a la Revolución.

Afectaciones: Paseo de la Reforma, tramo Ángel–Glorieta de Colón–Revolución.

Alternativas viales: utilizar Circuito Interior, Avenida Chapultepec o Insurgentes como rutas paralelas.

Concentraciones

Sindicato Académico UNAM — 7:00 horas

Lugar: Palacio Nacional y Cámara de Diputados.

Afectaciones: Centro Histórico y Congreso de la Unión.

Alternativas: transitar por Eje 1 Norte y Circuito Interior.

Comunidad Pilares Candelaria — 9:00 horas

Lugar: Cámara de Diputados.

Afectaciones: zona de San Lázaro.

Alternativas: usar Eduardo Molina y Fray Servando Teresa de Mier.

Petroleros Unidos por México — 9:00 horas

Lugar: Cámara de Diputados, puerta Emiliano Zapata 854.

Afectaciones: carga vehicular superior en San Lázaro.

Alternativas: Circuito Interior y Avenida Congreso de la Unión.

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas — 10:00 horas

Lugar: Sedatu, avenida Nuevo León 210, colonia Hipódromo.

Afectaciones: circulación en Nuevo León y alrededores de Hipódromo.

Alternativas: Insurgentes Sur y Viaducto.

La Gran Comisión Ferrocarrilera — 11:00 horas

Lugar: Cámara de Diputados.

Afectaciones: zona de San Lázaro.

Alternativas: Circuito Interior y Eje 3 Oriente.

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad — 11:00 horas

Lugar: Senado, Paseo de la Reforma 135.

Afectaciones: Reforma y Tabacalera.

Alternativas: Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Amigos del Refugio Franciscano — 11:00 horas

Lugar: Junta de Asistencia Privada, Calderón de la Barca 92, Polanco.

Afectaciones: circulación puntual en Polanco.

Alternativas: Mariano Escobedo y Homero.

Plataforma 4:20 — 12:00 horas

Lugares: Monumento a la Madre, Narvarte (División del Norte y Cuauhtémoc), Gran Canal y Circuito Interior.

Afectaciones: dispersas en tres puntos.

Alternativas: Insurgentes, Viaducto y Circuito Interior.

Colectivo “No Más Presos Inocentes” — 12:00 horas

Lugar: Reclusorio Oriente.

Afectaciones: inmediaciones de los juzgados.

Alternativas: Eje 6 Sur y Periférico Oriente.

Movimiento de Regeneración Sindical — todo el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya.

Afectaciones: zona de General Anaya.

Alternativas: División del Norte y Calzada de Tlalpan.

Concierto “Barrio Armado en la Ciudad de México” — 20:00 horas

Lugar: Hemiciclo a Juárez.

Afectaciones: Centro Histórico durante la noche.

Alternativas: Eje Central y Avenida Hidalgo.

Autoridades capitalinas invitan a la ciudadanía a mantenerse informados de la liberación de vialidades a través de los canales oficiales.