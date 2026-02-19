¿Quién era el hombre asesinado hoy en el Deportivo Velódromo, CDMX?

Un hombre fue asesinado hoy 19 de febrero del 2026 en el Deportivo Velódromo, Ciudad de México (CDMX); primeras investigaciones apuntan que recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en el área de barras y aparatos para ejercitarse.

Tras las detonaciones que ocurrieron por la mañana de este día, equipos de emergencia se movilizaron al Deportivo que se ubica en la calle Luis de la Rosa, colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Además del disparo en la cabeza, el hombre de aproximadamente 20 años habría recibido otros cuatro impactos de bala en el cuerpo, dejándolo sin signos vitales antes de que llegaran paramédicos para su atención.

¿Quién era el hombre asesinado en Deportivo Velódromo?

Asesinato en Deportivo Velódromo. Especial

El hombre que fue asesinado ha sido identificado como presunto generador de violencia en la CDMX.

Se trata de Óscar Daniel ‘N’, alias ‘El Pato’, quien, de acuerdo con indagatorias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, en diciembre de 2025 fue baleado al interior del bar con razón social “La Bichota”, localizado en la avenida 8 y la calle 51, en la colonia Ignacio Zaragoza, de la alcaldía Venustiano Carranza.

En aquella ocasión, ‘El Pato’ sobrevivió al ataque, aunque presuntamente siguió cometiendo delitos en la capital.

Se sabe que Óscar fue detenido en febrero de 2025 por portación de arma de fuego y dosis de droga, y el 31 de enero de 2023 fue detenido por tentativa de homicidio en la calle Retorno 30 de Género Genaro García, en la misma demarcación.

Investigan muerte de ‘El Pato’

La zona del Deportivo Velódromo en donde ocurrió el asesinato fue acordonada por policías de la SSC de la CDMX. En tanto, se dio aviso al agente del Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por el homicidio. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

