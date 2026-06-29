Quedan chicos en Zócalo y el Ángel: CDMX instalará casi 60 pantallas gigantes para el Mundial

Para el partido de futbol que tendrá lugar mañana entre la selección de México y la de Ecuador, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a los capitalinos a no caer en excesos, hacer un consumo responsable de alcohol y colocar la basura en los 832 contenedores de basura que habrá alrededor de los casi 60 puntos donde habrá pantallas gigantes para ver el partido.

“Hacemos un llamado para celebrar con responsabilidad, sin caer en excesos que generen riesgos de salud a sí mismos o a otras personas. Y por otro lado, el otro llamado es que la mejor sede del mundial, que es la Ciudad de México, también deja limpia la ciudad: así que un llamado a depositar la basura y los residuos en los contenedores” dijo Brugada.

Y expuso que “la mejor afición es la que deja limpia la ciudad. La mejor afición es la de juego limpio. Así que hago un llamado para que si estamos disfrutando en un espacio público, habrán contenedores suficientes, cientos de contenedores a lo largo y ancho de todos los espacios que acabamos de mencionar”.

CASI 60 ESPACIOS CON PANTALLAS GIGANTES PARA VER EL MUNDIAL

Brugada anunció que habrá casi 60 espacios para disfrutar el partido entre la selección de México y la de Ecuador y “el gran objetivo es descentralizar el Ángel -de la independencia-, todos sabemos que hay una tradición muy importante en nuestra ciudad, que pase lo que pase, se va el ángel a festejar”.

“Lo que queremos es que se pueda descentralizar y que cuando ya esté lleno el Ángel como acontece muy rápido, porque es al primer punto donde llegan los aficionados, pues está todo Reforma para poder seguir festejando” detalló.

En ese sentido, la secretaria de cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen, dio a conocer que habrá pantallas gigantes desde el Zócalo hasta la fuente de la Diana Cazadora, además de los festivales futboleros que habrá en todas las alcaldías.

Además en la escultura del Caballito, en el cruce de Reforma y Avenida Bucareli, habrá un escenario con pantalla “y después del partido vamos a tener a la Banda de los Cuisillos”.

Y en el Monumento a la Revolución habrá otra pantalla gigante y espectáculos para familias con niños pequeños: “lo estamos dedicando especialmente a las familias (...) vamos a tener una programación muy familiar, empezando con Triciclo Circus Band y mi banda El Mexicano”.

Además habrá un festival futbolero en el estacionamiento del Palacio de los Deportes “vamos a poner un escenario con pantalla (...) y después del partido vamos a tener al grupo Cañaveral. Se va a armar muy buen concierto allí, el chiste es que la gente del Oriente de la ciudad, a la que de pronto le es difícil llegar al Zócalo (...) se queden también allí”.

López Bayghen detalló que el objetivo es contar con diversos espacios para disfrutar durante el partido y después del partido pues “ya nos quedó chico el Zócalo y Reforma para la cantidad de gente que viene”.

Por su parte el secretario de movilidad, Ulises García, anunció que las líneas 1, 2 y 3 del Metro, así como el Tren Ligero estarán abiertas hasta la una de la mañana, para dar oportunidad a los aficionados a regresar a casa en transporte público.

Y el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, dio a conocer que mañana se desplegarán 15 mil 300 elementos de la policía, de los cuales 7 mil 500 estarán en el estadio Ciudad de México y en los alrededores.

“En torno al estadio Ciudad de México, tenemos el operativo de última milla, esta zona donde se prioriza la movilidad peatonal (...) estará ya montada a partir de la mañana del día de mañana y se está previendo la apertura de puertas cuatro horas antes del encuentro” explicó Vázquez.

Y recordó que el ingreso a la última milla está limitado a personas con boleto “y por supuesto a vecinas y vecinos y a vehículos debidamente identificados”.

Explicó que habrá un operativo vial robusto “para hacer los cortes necesarios a la circulación y también estar informando a la ciudadanía sobre las alternativas viales”.

Y habrá un operativo especial de resguardo del Tren Ligero “en coordinación con el secretario de movilidad y otras acciones importantes, nuestras células de búsqueda con todo el sistema de búsqueda de la ciudad de atención médica, hospitalaria y también nuestros cadetes”.

Detalló además que 3 mil 300 oficiales de policía estarán vigilando el fan fest en el Zócalo capitalino, en avenida Reforma se desplegarán otros 4 mil 200 elementos y otros 291 estarán apoyando para garantizar la seguridad en los festivales futboleros.

“En el Fan festival vamos a tener los accesos tradicionales en el vértice de 5 de Febrero y 16 de Septiembre, por 20 de noviembre y Pino Suárez, por Tacuba, Madero y tendremos también un acceso y salida en República de Argentina” explicó.