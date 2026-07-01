Fortalecen infraestructura hidráulica en Gustavo A. Madero para mitigar inundaciones por lluvias

Con un despliegue operativo que inició desde las primeras horas del día, brigadas de la Alcaldía Gustavo A. Madero atendieron de forma inmediata los encharcamientos provocados por las intensas tormentas en la colonia San Juan de Aragón Sexta Sección. Las labores de desazolve y rebombeo, supervisadas directamente por el alcalde Janecarlo Lozano, movilizaron a más de 500 trabajadores y 50 unidades especializadas. Las autoridades locales informaron que la rápida mitigación del agua fue posible gracias a las obras hidráulicas en desarrollo sobre la avenida 414, donde se sustituyen 1.5 kilómetros de tubería. Este proyecto integral representa una inversión conjunta de 100 millones de pesos entre la demarcación y la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Como estrategia complementaria para combatir una de las problemáticas urbanas más añejas del norte de la Ciudad de México, el gobierno de la alcaldía adquirió tres megabombas y consolidó la construcción de un nuevo cárcamo de bombeo para incrementar la capacidad de respuesta ante lluvias extraordinarias. El reporte oficial detalló datos duros mínimos de afectación en esta ocasión: únicamente tres calles presentaron encharcamientos con espejos de agua y siete viviendas registraron ingreso de líquido exclusivamente en sus patios, sin que se reportaran pérdidas materiales ni daños mayores en la zona.

“Trabajamos desde muy temprano el rebombeo del agua en esta colonia y colonias aledañas; no tuvimos afectaciones mayores. El año pasado tuvimos una limpieza de 28 horas y en esta ocasión no fueron más de tres horas”, destacó el alcalde Janecarlo Lozano al contrastar la efectividad de la nueva infraestructura. Para garantizar el apoyo a la población, el gobierno local instaló una carpa de atención ciudadana sobre la avenida 412 destinada a coordinar solicitudes de limpieza y atender demandas vecinales, reafirmando su compromiso con la prevención y la optimización de los tiempos de respuesta en beneficio de las familias de la demarcación.