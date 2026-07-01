¡Se ponen violentos! Agreden a 3 policías de Alcoholímetro mundialista en CDMX

El reforzamiento del programa Conduce Sin Alcohol, implementado con motivo del Mundial de Futbol 2026, ha registrado tres hechos de violencia en los que policías han sido agredidos por personas en estado de ebriedad durante los puntos de revisión instalados en la Ciudad de México.

El programa Conduce Sin Alcohol

De acuerdo con la encargada operativa del programa, la inspectora maestra Laura Londra Torres Juárez, estos incidentes ocurrieron entre el 11 y el 26 de junio, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió tres carpetas de investigación. Aunque los presuntos responsables fueron detenidos, posteriormente recuperaron su libertad.

La funcionaria informó que, desde el inicio del operativo especial el pasado 11 de junio, se han realizado alrededor de 14 mil pruebas de alcoholemia y mil 300 pruebas de aire espirado, de las cuales 548 conductores resultaron positivos. Tan solo en la jornada más reciente se detectaron ocho automovilistas que rebasaban el límite permitido de alcohol.

Torres Juárez explicó que, como parte del reforzamiento del programa, desde el 10 de junio entró en vigor un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que habilitó el Centro Especializado San Fernando como instalación auxiliar del Centro de Sanciones Administrativas, conocido como "El Torito".

Detalló que esta medida permanecerá vigente hasta el 19 de julio y contempla que los hombres cumplan ahí las horas de arresto administrativo, mientras que las mujeres continúan siendo sancionadas en el Centro de Sanciones Administrativas de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se niegan a pasar la prueba

La responsable del operativo señaló que uno de los principales retos que enfrentan los elementos es la negativa de algunos conductores a someterse a la prueba de alcoholemia, quienes argumentan que el operativo vulnera su derecho al libre tránsito o que las autoridades no cuentan con facultades para detenerlos.

Atribuyó esta situación a la desinformación difundida en redes sociales por algunos creadores de contenido, quienes, dijo, difunden información incorrecta sobre el funcionamiento y la legalidad del Alcoholímetro, provocando que algunos ciudadanos crean erróneamente que pueden negarse a las revisiones.

Respecto a la seguridad del personal, recordó que en años anteriores elementos de tránsito e integrantes del programa han resultado gravemente lesionados e incluso han perdido la vida en accidentes provocados por conductores alcoholizados.

Aunque aseguró que las medidas de seguridad se han reforzado para proteger a los policías que participan en los puntos de revisión, lamentó que durante el operativo mundialista ya existan tres investigaciones por agresiones contra oficiales.

"Lejos de estar salvando vidas, quienes operamos el Alcoholímetro también somos seres humanos, tenemos familias y ponemos en riesgo nuestra integridad para proteger la vida de terceros", expresó.

Como parte de la estrategia preventiva, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también ha realizado más de 7 mil pruebas amistosas de alcoholemia para fomentar la conducción responsable.

Estas pruebas se ofrecen en el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino y en los espacios Park and Ride, donde los asistentes pueden conocer si rebasan el límite permitido de alcohol antes de conducir.

Finalmente, Torres Juárez hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad durante los festejos del Mundial.

"Si van a consumir bebidas alcohólicas, háganlo de manera responsable y no conduzcan. Lo más importante es recordar que siempre hay alguien esperándonos en casa", concluyó.