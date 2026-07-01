Montones de basura, trasnochados, trabajadores de limpia; así el día después de la victoria del TRI

El enorme festejo por el triunfo de la Selección Mexicana ante la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 dejó montones de basura a pesar del llamado a recoger envases y más. En las zonas de Paseo de la Reforma, el Zócalo capitalino y los diversos Fan Fest instalados en la capital del país, se pudieron ver envases, cajas, botellas de bebidas alcohólicas y más, todo revuelto con lodo por la lluvia que cayó anoche.

El día después del Triunfo del TRI en CDMX Mateo Reyes

Desde alrededor de la 1 de la madrugada trabajadores de limpia de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México comenzaron a recoger la basura, hasta las 7 de la mañana continuaban con escobas, recogedores, contenedores, enormes bolsas para separar los desechos, y aún no habían terminado.

El día después del Triunfo del TRI en CDMX Mateo Reyes

Algunos tramos de la avenida Paseo de la Reforma continúan cerrados en sus carriles laterales y centrales para dejar que los trabajadores terminen la limpieza. La Sobse todavía no da el saldo de las toneladas de basura generadas.

El día después del Triunfo del TRI en CDMX Mateo Reyes

Además, pudieron verse personas aun festejando en las calles y otras incluso durmiendo en algún rincón de la calle.

El día después del Triunfo del TRI en CDMX Mateo Reyes

Saldo rojo en festejos

Equipos de emergencia intentaron reanimar a una persona que sufrió de aplastamiento durante los festejos tras triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Tomada de X.

Desafortunadamente el muladar no fue la única nota mala de los festejos en la Ciudad de México, algo realmente triste fue el fallecimiento de tres personas que murieron por asfixia entre las aglomeraciones, la Secretaría de Salud capitalina confirmó el deceso y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada lamentó el hecho, al tiempo que detalló que el Gobierno capitalino se puso en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario.