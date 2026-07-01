Montones de basura, trasnochados, trabajadores de limpia; así el día después de la victoria del TRI
El Triunfo de la Selección Mexicana y su pase a 8os de final del Mundial dejó un muladar en calles de la CDMX y decenas de trabajadores de limpia avanzando a marchas forzadas.
El enorme festejo por el triunfo de la Selección Mexicana ante la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 dejó montones de basura a pesar del llamado a recoger envases y más. En las zonas de Paseo de la Reforma, el Zócalo capitalino y los diversos Fan Fest instalados en la capital del país, se pudieron ver envases, cajas, botellas de bebidas alcohólicas y más, todo revuelto con lodo por la lluvia que cayó anoche.
Desde alrededor de la 1 de la madrugada trabajadores de limpia de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México comenzaron a recoger la basura, hasta las 7 de la mañana continuaban con escobas, recogedores, contenedores, enormes bolsas para separar los desechos, y aún no habían terminado.
Algunos tramos de la avenida Paseo de la Reforma continúan cerrados en sus carriles laterales y centrales para dejar que los trabajadores terminen la limpieza. La Sobse todavía no da el saldo de las toneladas de basura generadas.
Además, pudieron verse personas aun festejando en las calles y otras incluso durmiendo en algún rincón de la calle.
Saldo rojo en festejos
Desafortunadamente el muladar no fue la única nota mala de los festejos en la Ciudad de México, algo realmente triste fue el fallecimiento de tres personas que murieron por asfixia entre las aglomeraciones, la Secretaría de Salud capitalina confirmó el deceso y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada lamentó el hecho, al tiempo que detalló que el Gobierno capitalino se puso en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario.