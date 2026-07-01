CDMX tendrá HOY 8 manifestaciones y 14 eventos masivos 

Este miércoles primero de mes, la Ciudad de México tendrá al menos ocho manifestaciones y más de diez eventos masivos entre los que se encuentran los diversos Fan Fest instalados en zonas diversas de la Ciudad de México. Te damos detalles de cada una de las concentraciones para que no se te haga tarde.

Limpieza tras festejos Alejandro Aguilar

MANIFESTACIONES

Colectivo "Hasta Encontrarles" Ciudad de México

Colectivos de madres buscadoras se manifestaron en el Ángel de la Independencia en el arranque del Mundial. Pavel Jurado Canseco

Desde temprana hora, integrantes del colectivo se reunirán en la estación Portales de la Línea 2 del Metro y, posteriormente, en la estación Deportivo 18 de Marzo, para trasladarse a una jornada de búsqueda en el Cerro del Guerrero. Se prevé mayor movimiento en ambas estaciones y sus alrededores.

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Eje Central, Municipio Libre, Montevideo y Eje 5 Norte.

Familiares y amigos de joven desaparecido

Alrededor de las 8:00 horas se concentrarán en el cruce de Avenida Tláhuac y Avenida Acueducto, en Santiago Centro, para exigir avances en la localización de un menor desaparecido. No se descartan bloqueos parciales como medida de presión.

Alternativas viales: Canal de Chalco, Avenida La Turba, Guillermo Prieto y San Rafael Atlixco.

Grupo de Acción Revolucionaria

A partir de las 10:00 horas acudirán a Palacio Nacional para entregar documentos relacionados con el T-MEC y la defensa de la soberanía nacional. La movilización podría generar afectaciones en el primer cuadro del Centro Histórico.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando, José María Izazaga, Circunvalación y Eje Central.

Colectivo "La Comuna 4:20"

Desde las 11:00 horas realizarán un evento político-cultural en la Glorieta Simón Bolívar, en el marco del Día Internacional del Reggae. Se espera actividad en la zona de Reforma y calles cercanas.

Lona instalada por la colectiva Hijas de la Cannabis

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Ricardo Flores Magón e Insurgentes.

Grupo de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas

Al mediodía llevarán a cabo una asamblea en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, sobre Avenida Insurgentes Centro, donde analizarán diversos temas relacionados con los jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado y Eje 1 Norte.

Universidad Autónoma Metropolitana

A las 12:00 horas, en la UAM Xochimilco, se realizará un foro sobre los cambios en el uso de suelo y los efectos del Mundial de Futbol 2026 en la zona chinampera. La actividad podría incrementar la afluencia en los accesos al plantel.

Estudiantes toman UAM Azcapotzalco

Alternativas viales: Periférico Sur, Calzada Acoxpa, Canal de Miramontes y Avenida Cafetales.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día instalarán mesas para recolectar firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sobre Avenida México-Coyoacán, como parte de una caravana en defensa de los derechos laborales.

Alternativas viales: División del Norte, Universidad, Río Churubusco y Eje 8 Sur.

Colectiva "Para Todxs, Todo"

A las 17:00 horas realizarán una jornada cultural en el Palacio de Bellas Artes con actividades artísticas y un centro de acopio para apoyar al pueblo venezolano. Se prevén afectaciones menores en la zona centro durante el evento.

Alternativas viales: Eje Central, Balderas, Arcos de Belén, Dr. Río de la Loza y Paseo de la Reforma.

EVENTOS MASIVOS

Futlán, Tierra de Fútbol

Durante todo el día continúa esta experiencia interactiva en Parque Aztlán, dedicada al Mundial de Futbol. Se espera gran movimiento de visitantes en Chapultepec.

Alternativas viales: Constituyentes, Periférico, Circuito Interior y Ejército Nacional.

Gigantes del Fútbol

Permanece abierta la exposición temática instalada sobre Paseo de la Reforma, donde continúa llegando gran cantidad de visitantes.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Río San Joaquín y Avenida Hidalgo.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"

Desde muy temprano continúan las grabaciones en el Zócalo capitalino, por lo que puede haber presencia de equipo de producción y cierres momentáneos en algunos puntos.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga y Circunvalación.

Corredores Turísticos

Siguen las actividades turísticas y recreativas en diversos puntos emblemáticos de la ciudad como Reforma, Garibaldi, Bellas Artes, Polanco, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, entre otros. La afluencia será constante durante el día.

La policía capitalina recomendó a la ciudadanía acudir al Monumento a la Revolución y el resto de los Festivales Futboleros Foto: Jonás López | Excélsior

Alternativas viales: Circuito Interior, Periférico, Viaducto y Eje Central, dependiendo de la zona.

Festival Campo Marte 26

Las actividades continúan desde las 8:00 horas en Campo Marte, donde se espera una importante asistencia relacionada con los eventos del Mundial.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Periférico, Circuito Interior y Paseo de la Reforma.

México Aquí, "El lugar donde todo México converge"

El Monumento a la Madre mantiene actividades culturales y recreativas abiertas al público durante el día, con afluencia constante de visitantes.

Alternativas viales: Insurgentes, Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

Festivales Futboleros en la CDMX

Continúan las transmisiones de partidos del Mundial en pantallas gigantes instaladas en parques, deportivos y espacios públicos de distintas alcaldías, por lo que habrá concentración de personas en cada sede.

Alternativas viales: Utilizar Periférico, Circuito Interior, Viaducto o Eje Central según la zona donde se ubique cada festival.

FIFA Fan Festival

Limpieza tras festejos Alejandro Aguilar

Desde las 11:30 horas sigue la fiesta mundialista en el Zócalo capitalino, donde miles de aficionados se reúnen para ver los partidos y disfrutar de actividades recreativas. Se recomienda anticipar tiempos de traslado hacia el Centro Histórico.

Alternativas viales: Fray Servando, Izazaga, Eje 1 Norte y Circunvalación.

Rodada Nocturna Azcapotzalco

A las 20:00 horas partirá una rodada recreativa desde la explanada de la alcaldía con un recorrido por calles de la demarcación. Habrá cierres temporales conforme avance el contingente.

Alternativas viales: Cuitláhuac, Aquiles Serdán, Camarones y Circuito Interior.

Carrera de Abogados 5K 2026

A las 19:00 horas arrancará esta carrera con salida en Los Pinos y meta en Parque Aztlán. Se esperan cortes temporales a la circulación en el recorrido.

Alternativas viales: Periférico, Ejército Nacional, Marina Nacional y Circuito Interior.

Disney On Ice

La función está programada para las 18:00 horas en el Auditorio Nacional, por lo que se espera importante afluencia de asistentes en la zona de Polanco y Chapultepec antes y después del espectáculo.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Mariano Escobedo, Circuito Interior y Periférico.

Lucha Libre Profesional

La Arena México recibe una nueva función a partir de las 19:30 horas, lo que generará mayor afluencia vehicular y peatonal en la colonia Doctores.

Alternativas viales: Dr. Río de la Loza, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Avenida Chapultepec.

70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac

La feria continúa con actividades durante todo el día en San Pedro Tláhuac, donde se espera una importante asistencia de visitantes.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Canal de Chalco, La Turba y Guillermo Prieto.

Celebración en honor a San Juan Bautista

Las festividades patronales continúan durante todo el día en San Juan Ixtayopan con actividades religiosas y populares, lo que incrementará la afluencia en la zona.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Camino Real, Canal de Chalco y Avenida del Maestro.