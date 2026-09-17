Clara Brugada viajará a Nueva York para participar en foro Urban 20

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que el próximo domingo asistirá al encuentro Urban 20 (U20) en Nueva York, Estados Unidos, tras recibir una invitación directa del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani.

Por lo que presentó una solicitud oficial de permiso ante el Congreso capitalino, en la cual contempla su regreso a la capital para el lunes 21 de septiembre.

Durante el foro internacional, que congrega a las principales metrópolis para debatir sobre la agenda urbana, la mandataria capitalina expondrá las políticas públicas implementadas en su administración.

Entre los ejes centrales de su participación destacan vivienda social, recuperación del espacio público, política hídrica y medioambiental, así como el modelo de gobierno enfocado en combatir las desigualdades territoriales.

Vamos a acudir a esta reunión que va a tocar los temas más importantes de la agenda de ciudades y metrópolis, los grandes retos globales a los que nos enfrentamos en varios temas como vivienda digna y asequible, acción frente al cambio climático, protección de las comunidades migrantes de movilidad humana, así como la crisis de los cuidados o las grandes desigualdades”, explicó la mandataria.

Foto: Especial

Brugada afirmó que el viaje tiene doble propósito: compartir los avances y experiencias históricas de la capital del país a nivel internacional, así como de absorber prácticas exitosas de otras latitudes.