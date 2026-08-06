PVEM propone reservar puestos laborales para personas con discapacidad en alcaldías de la CDMX

Con el objetivo de garantizar mayores oportunidades de empleo en la administración pública, el diputado del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de las Alcaldías.

La propuesta busca obligar a las alcaldías y al gobierno capitalino a reservar al menos el cinco por ciento de sus plazas laborales para personas con discapacidad, asignando a la Secretaría de Administración y Finanzas la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de esta norma en la gestión del capital humano.

Al argumentar la urgencia de la medida, el legislador señaló que en el país habitan 8.9 millones de personas con discapacidad de acuerdo con datos del INEGI. De este sector, más del 40 por ciento cuenta con capacidad para desempeñar actividades productivas; sin embargo, únicamente cuatro de cada diez se encuentran trabajando o en búsqueda activa de empleo. Sesma puntualizó que aunque la obligación legal existe desde 2010 y se han implementado diversos programas de vinculación, en la práctica no hay evidencia de su ejecución efectiva por falta de fuerza institucional.

Respecto a la necesidad de consolidar estos derechos en la legislación local, Jesús Sesma enfatizó que la capital requiere mecanismos de observancia real dentro de las dependencias públicas.

Sobre la situación actual de las instituciones frente a este sector, el parlamentario sostuvo: “En la Ciudad de México se cuenta con el marco legal y los programas necesarios, pero aún no se cuenta con la fuerza institucional suficiente para garantizar el cumplimiento de este derecho”. Con esta reforma, el Partido Verde busca vincular directamente a las alcaldías en la integración de plantillas laborales más incluyentes.