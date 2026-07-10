PVEM encabeza primera conmemoración del día de las personas cuidadoras del suelo forestal en la CDMX

A partir de este 9 de julio, la Ciudad de México conmemora por primera vez el Día de las Personas Cuidadoras del Suelo Forestal, una fecha oficial establecida tras una iniciativa impulsada en el Congreso de la Ciudad de México por la diputada Paula Alejandra Pérez Córdova, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El decreto busca rendir un homenaje permanente a las mujeres y hombres que dedican su vida a la protección de los bosques y la riqueza natural de la capital del país. Durante una ceremonia oficial efectuada en la zona sur de la metrópoli, las autoridades destacaron la importancia de saldar una deuda histórica con las comunidades que previenen incendios, preservan la biodiversidad y resguardan el suelo de conservación.

La legisladora ecologista enfatizó la trascendencia de trasladar los acuerdos parlamentarios hacia las comunidades rurales e indígenas, reconociendo que el valor real de la ley radica en quienes ejecutan el trabajo de campo. En su intervención, la diputada Paula Alejandra Pérez Córdova expresó de manera contundente: "Hoy el trabajo legislativo sale del Congreso para encontrarse con las personas. Este reconocimiento ya no pertenece a quienes legislamos; pertenece a quienes conocen el bosque, lo cuidan con sus manos y lo defienden con el corazón". La congresista explicó que la preservación de estas zonas boscosas es vital para la viabilidad de la urbe, ya que de ellas depende la recarga de los mantos acuíferos que abastecen de agua potable a millones de capitalinos, la calidad del aire y la supervivencia de las tradiciones de los pueblos originarios.

Con el objetivo de robustecer el marco jurídico de este sector, la representante del Partido Verde informó que presentó de manera formal otra iniciativa ante el Congreso capitalino para crear la figura legal de la Trabajadora Defensora del Medio Ambiente. Esta propuesta legislativa complementaria pretende garantizar de manera obligatoria que los brigadistas y cuidadores tengan acceso a condiciones laborales dignas, seguridad social, capacitación continua, programas públicos y una remuneración económica justa. Respecto a la urgencia de dotar de recursos y estabilidad a estos trabajadores, la diputada Pérez Córdova concluyó su mensaje señalando que "los bosques no se defienden solamente cuando se incendian; se defienden todos los días, con trabajo, sacrificio, amor y compromiso con la tierra", al tiempo que exhortó a los diferentes órdenes de gobierno y a la sociedad civil a respaldar el cuidado de los recursos naturales de la capital.