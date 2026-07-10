Pato Merlín y su familia estrenan casa en CDMX, agradecen a Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo la mañana de este viernes durante su conferencia del Pueblo, una video-llamada con Karla Gómez, la dueña del famoso Pato Merlín que se hizo famoso en este Mundial de Futbol 2026 por llevar la camiseta de la selección mexicana.

Karla y su familia con el Pato Merlín Mateo Reyes

Karla detalló cómo fue que la presidenta se enteró de que no tenían casa:

“Nosotros antes de conocerla vivíamos en un local sobre la calle de Doctor Vértiz y Arcos de Belem”, agregó que no dijeron eso por temor a que la delegación se los pudiera quitar. “Dijimos que vivíamos en una casa cuando realmente no era cierto”.

“Un buen día Dios me la puso en el camino y fue cuando usted me preguntó si necesitaba algo y le comenté mi situación, le enseñé las fotos donde vivíamos, dónde nos bañábamos y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar, y fue real, nos ayudó”.

Tras el relato, la presidenta dijo que el día que Karla acudió a la Mañanera con sus dos hijos y el Pato Merlín, ante de empezar la conferencia ella le preguntó que qué necesitaba ella y su familia, Karla contestó que necesitaba una casa del Bienestar, pero no de regalo que ella la iba a pagar.

Detalló que habló con Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la CDMX y con el director del Instituto de Vivienda (INVI) y tras hacer sus trámites, ayer la familia Gómez y el Pato Merlín recibieron su casa de manos de Brugada.

No solo es conocer al gran Pato Merlín sino ver a las personas y sus necesidades, finalizó la presidenta de México.