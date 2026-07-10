Pato Merlín y su familia estrenan casa en CDMX, agradecen a Sheinbaum
“Nosotros antes de conocerla vivíamos en un local sobre la calle de Doctor Vértiz y Arcos de Belem”, dijo Karla Gómez la dueña del famoso pato mundialista.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo la mañana de este viernes durante su conferencia del Pueblo, una video-llamada con Karla Gómez, la dueña del famoso Pato Merlín que se hizo famoso en este Mundial de Futbol 2026 por llevar la camiseta de la selección mexicana.
Karla detalló cómo fue que la presidenta se enteró de que no tenían casa:
“Nosotros antes de conocerla vivíamos en un local sobre la calle de Doctor Vértiz y Arcos de Belem”, agregó que no dijeron eso por temor a que la delegación se los pudiera quitar. “Dijimos que vivíamos en una casa cuando realmente no era cierto”.
“Un buen día Dios me la puso en el camino y fue cuando usted me preguntó si necesitaba algo y le comenté mi situación, le enseñé las fotos donde vivíamos, dónde nos bañábamos y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar, y fue real, nos ayudó”.
Tras el relato, la presidenta dijo que el día que Karla acudió a la Mañanera con sus dos hijos y el Pato Merlín, ante de empezar la conferencia ella le preguntó que qué necesitaba ella y su familia, Karla contestó que necesitaba una casa del Bienestar, pero no de regalo que ella la iba a pagar.
Detalló que habló con Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la CDMX y con el director del Instituto de Vivienda (INVI) y tras hacer sus trámites, ayer la familia Gómez y el Pato Merlín recibieron su casa de manos de Brugada.
No solo es conocer al gran Pato Merlín sino ver a las personas y sus necesidades, finalizó la presidenta de México.