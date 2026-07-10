Metro CDMX dice qué pasó tras video de flamazo y explosión en Línea A

Un video grabado desde el interior de un vagón del Metro de la Ciudad de México y que se dijo correspondía a un evento ocurrido en la línea A, fue viralizado en redes sociales el día de ayer, en las imágenes se escucha una explosión y tras ello se puede ver la presencia de fuego, desatando el pánico entre usuarios y usuarias varias de la cuales gritan por el terror.

En un primer momento se señaló que el video correspondía al día de ayer, sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, detalló en sus redes sociales que los hechos grabados no son recientes. Indicó que el incidente se registró a causa de la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria en la Línea A, por lo que personal del Sistema llevó a cabo las labores de revisión y atención necesarias en su momento.

Además, reveló que durante el evento no se registraron personas lesionadas. “En todo momento, el personal del Metro actuó conforme a los protocolos establecidos para brindar atención y orientación a las personas usuarias, así como para restablecer la operación del servicio, la cual se normalizó una vez concluidos los trabajos”, dijo.

El STC no detalló la fecha exacta del evento, únicamente agradeció a los usuarios atender en todo momento las indicaciones del personal del Sistema.