Hallan a mujer sin vida dentro de un auto en Venustiano Carranza, CDMX

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró en la colonia La Michoacana, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, luego de que fuera localizado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición al interior de un automóvil abandonado.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Plomeros, casi esquina con Orfebrería, donde vecinos de la zona alertaron a las autoridades debido al fuerte olor fétido que salía del vehículo, el cual llevaba varios días estacionado en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes corroboraron la presencia del cuerpo y de inmediato dieron aviso a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La zona fue acordonada mientras peritos y agentes de la Policía de Investigación realizaron el procesamiento de la escena, la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la Coordinación Territorial de Venustiano Carranza, donde se llevarán a cabo las diligencias correspondientes y se inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar plenamente a la víctima.

De acuerdo con vecinos del lugar, de manera preliminar se presume que la mujer formaba parte del grupo de personas en situación de atención prioritaria que frecuentaban la zona, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades.

Al concluir las diligencias periciales, una patrulla de la SSC permaneció en el sitio para resguardar el vehículo, mientras continúan las investigaciones sobre este caso.