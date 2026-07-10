Motociclista termina lesionado tras choque con un auto en la Portales Sur

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este viernes tras verse involucrado en un choque con un automóvil particular en calles de la colonia Portales Sur, en la alcaldía Benito Juárez.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Popocatépetl y Balboa, donde, el conductor de la motocicleta, que presuntamente viajaba a exceso de velocidad y sin equipo de protección, impactó contra un vehículo particular. Tras el impacto, el motociclista resultó con diversas lesiones.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como personal de servicios de emergencia quienes brindaron atención pre hospitalaria al motociclista y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una evaluación médica más completa.

“Atendimos el reporte de un choque entre un automóvil particular y una motocicleta. En el lugar, una persona resultó lesionada y fue atendida por servicios médicos, quienes la trasladaron a un hospital para su valoración”, informó en su cuenta de X el coordinador general del Heroico Cuerpo de Bomberos, José Manuel Pérez Cova.

Personal de Tránsito realizó las maniobras y correspondientes para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación en la zona.