Estrenan puertas que sustituyen torniquetes en Metro Zócalo-Tenochtitlán

En la estación Zócalo-Tenochtitlán, de la Línea 2 del Metro, entraron en funcionamiento 10 nuevas puertas en el acceso sur que comunica hacía el Pasaje Zócalo-Pino Suárez, Suprema Corte de Justicia y Palacio del Ayuntamiento.

La mañana de este sábado, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, supervisó el inicio de la operación de las nuevas puertas móviles.

“Las puertas cuentan con sensores de movimiento para hacer más ágil el flujo de usuarios”, indicó el organismo en un comunicado.

En total, son 20 nuevas puertas las que se instalarán en la estación Zócalo-Tenochtitlan, 10 en el acceso sur y 10 más en el acceso norte.

Foto: Especial

En el acceso norte, las nuevas puertas entrarán en funcionamiento en los próximos días.

“Y con ello concluir en la estación el 100 por ciento del nuevo equipamiento de acceso y egreso a la estación, el cual también beneficia a las personas con discapacidad y talla baja”, agregó el STC.

También se sustituirán los torniquetes por puertas en Taxqueña, Pino Suárez, Bellas Artes, Hidalgo, Auditorio y Observatorio.

Serán un total de 145 nuevas puertas.

Sustituyen escaleras eléctricas

El pasado 22 de enero, la jefa de Gobierno Clara Brugada puso en operación 20 escaleras eléctricas que fueron renovadas en las estaciones Camarones, Tacuba, Bellas Artes, Pantitlán, Centro Médico y Patriotismo, de las Líneas 7, 8 y 9 del Metro.

La mandataria capitalina afirmó que la renovación de dichas escaleras es una política integral de accesibilidad, mantenimiento y cuidado del Metro, en donde se contempla la sustitución de 120 escaleras para el 2030.

“Vamos a dejar en 2030 un gran Metro para la población, todos los días lo estamos mejorando. El Metro va por un camino de total accesibilidad y por eso estamos contentos con estas 20 escaleras que entregamos, es un orgullo invertir en el corazón de la movilidad”.

El evento se realizó en la estación Camarones, en la Línea 7, la cuales la más profunda de toda la red y que beneficia a más de 15 mil personas todos los días, también anunció la sustitución progresiva de las escaleras, que será de 20 por cada año.

Reporte de equipos fuera de servicio

Brugada Molina también dio a conocer que los usuarios podrán reportar a la jefatura de gobierno las escaleras eléctricas y elevadores que estén fuera de servicio, esto se podrá hacer en el número telefónico 56 5801 6642, los avisos serán atendidos de manera inmediata en coordinación con la Dirección General del Metro.

Foto: Especial

Afirmó que el Metro tuvo un incremento presupuestal de 20 por ciento para este año, lo que representa ocho mil millones de pesos en dos años, destinados a modernización, mantenimiento mayor y renovación de infraestructura.

En total se entregaron ocho escaleras en la estación Camarones, cuatro en Tacuba, dos en Pantitlán, dos en Patriotismo, dos en Bellas Artes y dos más en Centro Médico, las cuales beneficiarán a 3. 9 millones de usuarios al mes, se destinaron 72 millones de pesos para su sustitución, es decir, nueve millones por equipo.

*DRR*