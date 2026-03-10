Por trato digno, bloquean vialidades en el Centro de la CDMX

Por trato digno, mejores prestaciones laborales y abastecimiento de insumos y material, trabajadoras sindicalizadas del Gobierno de la Ciudad de México se manifestaron de nueva cuenta frente a las instalaciones de la Secretaría de Bienestar en el Centro de la Ciudad de México.

Las inconformes, afiliadas a la Sección 21 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), refieren que hasta el momento no han obtenido respuesta a sus peticiones por parte de las autoridades.

Bloqueos frente a la Secretaría de Bienestar en CDMX. Rodolfo Dorantes

Seguirán movilizaciones

Agregaron que son trabajadoras de los Centros de Asistencia e Integración Social, del Instituto para el Envejecimiento Digno y de los Comedores Comunitarios, y que asisten fuera de su horario laboral para no afectar a los usuarios de esos centros.

Es un tema de acoso, de maltrato, de quitarles sus actividades, de sacarlas de sus centros de trabajo y quitarles su sueldo (…) solo tienen que firmar un oficio de colaboración para respaldar a las trabajadoras de los CAIS, de los Comedores y a las profesionales de atención a adultos mayores del INED; en cuanto lo hagan, nosotros terminaremos las movilizaciones”, dijo Miguel Ángel Reyes Guerrero, dirigente de la Sección 21 del SUTGCDMX.

Bloqueos frente a la Secretaría de Bienestar en CDMX. Rodolfo Dorantes

Por la manifestación, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene cortes viales en la calle 20 de Noviembre, desde la avenida Fray Servando Teresa de Mier hasta José María Izazaga.

