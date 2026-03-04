Protestan locatarios de mercados públicos en CDMX 

Un grupo de locatarios de mercados públicos protestaron este miércoles en calles en la Ciudad de México.

Marcharon del Hemiciclo a Juárez al Zócalo capitalino en donde entregaron un pliego petitorio con 14 puntos.

Protesta en CDMX Jonás López

Demandas

En sus demandas están inversión y rehabilitación de los mercados, instalación de cosecha de lluvia, reforzamiento de medidas de seguridad, programa de regularización de células de registro, entre otros.

Protesta en CDMX Jonás López

Acusaron que no se han cumplido los acuerdos del año pasado, cuando emprendieron una serie de protestas y amagaron con intensificar sus manifestaciones de cara al mundial de fútbol.

Estamos hoy manifestando y presentando un oficio porque después de un año que la jefa de gobierno se comprometió a cumplir 14 puntos para el florecimiento de los mercados, no se ha hecho ninguna acción”, dijo Edgar Mendieta, vocero del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México.

Los inconformes fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani.

*bb