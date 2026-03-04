Detienen a sujeto que baleó a mujer en nevería en GAM, CDMX

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un sujeto y aseguraron un vehículo, posiblemente relacionados en la agresión con disparos de arma de fuego en contra de una mujer que resultó lesionada, al interior de un local de venta de nieves ubicado en la alcaldía Gustavo A Madero.

Información oficial señala que los agentes fueron alertados de una persona lesionada en la calle 16 de Septiembre, de la colonia El Carmen y, al llegar, observaron un vehículo color vino cuyo conductor se apreciaba visiblemente nervioso.

Al aproximarse, vieron a una mujer con evidentes manchas hemáticas por lo que de inmediato le marcaron el alto y al cuestionarlo, respondió que se trataba de su familiar a la cual llevaba a un hospital, ya que momentos antes un sujeto ingresó al local donde labora y, sin mediar palabra, le disparó para luego emprender la huida.

La mujer de 53 años fue llevada a un hospital de la zona donde la diagnosticaron con lesiones por disparos de arma de fuego y, para su correcta atención médica, fue trasladada, a bordo de una ambulancia, a otro nosocomio de especialidades.

Persecución y detención

Detenido en la GAM. Especial

Por su parte, los operadores del C2 Norte, tras realizar el videoreplay de las cámaras de videovigilancia, observaron un automóvil color blanco, en el que, al parecer, se dio a la fuga el posible responsable.

En tiempo real le dieron seguimiento y fue en las calles Del Castillo y Piña donde le dieron alcance y le marcaron el alto a sus tripulantes; en ese momento dos hombres bajaron de la unidad y comenzaron a correr hacia una zona boscosa.

En tanto, al conductor de 55 años de edad, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 69 bolsitas de plástico con una sustancia granulada color blanco similar al crystal, motivo por el cual fue detenido, y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

