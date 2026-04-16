PVEM apuesta por tipificar penalmente al ‘grooming’

Con el fin de cerrar accesos y evitar que abusadores sexuales lleguen a menores de edad a través de redes sociales, se buscará tipificar penalmente al fenómeno del “grooming” para que no sea solamente perseguido como ciberacoso e imponerle penas más severas.

Así lo destacó el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para frenar esta práctica silenciosa mediante la cual “estos infames están constantemente abusando de menores, no solamente de manera física sino de manera digital obteniendo contenido sexual”.

“¿Qué pretende esta iniciativa? Primero, visibilizar que existe este problema, que nos alcanzó como sociedad. La niñez tiene acceso a las redes sociales y los padres no tienen total conocimiento de qué es lo que están viendo ahí. Segundo, les ponen filtros, o sea obligaciones a las plataformas digitales para que haya controles parentales; que haya verificación de edad para saber cuándo son menores. Y, por supuesto, que haya reportes efectivos de conductas de este tipo”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el legislador explicó que esta iniciativa daría pie a una Estrategia Nacional contra el Grooming, conducida por la Secretaría de Gobernación, y que conllevaría a reformar el Código Penal Federal.

“Lo que tenemos que hacer es tipificar el delito de grooming, que hoy no existe. Lo podemos equiparar con los delitos de trata, delitos contra la niñez, pero como tal el grooming no existe y, por supuesto, aplicarle sanciones muy elevadas a quienes cometen este delito atroz”.

Y es que este delito, de acuerdo con Bolaños-Cacho Cué, ocurre todos los días sin que los padres pudieran alcanzar y detener sus efectos, “a veces no tienen siquiera idea de con quiénes están hablando sus hijos en redes sociales”. Por ello, celebró que su iniciativa, de forma previa, cuente ya con los apoyos verbales de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la junta de Coordinación Política; así como del coordinador de los legisladores del Partido Verde, Carlos Puentes.

“A la hora que la expongo en la tribuna, todos los grupos parlamentarios pidieron a palabra para sumarse. Me entusiasma mucho saber que, por lo menos, va a comisiones a sabiendas de que tendrá unanimidad por todos los grupos parlamentarios. Ojalá y pase lo mismo en el Senado de la República”.

Raúl Bolaños-Cacho confió en que “no podeos escatimar por unir esfuerzos” en cuanto a temas de seguridad, salud y alimentación, “independientemente de nuestra postura política”.

“Si eres de izquierda o de derecha, de centro progresista, de donde seas, todos quieren que haya paz para que sus hijos puedan ir tranquilos de la casa la escuela, que haya una clínica de salud que atienda a los enfermos de su familia. Para eso estamos electos, para legislar ese tipo de causas. Entonces, independientemente de las discusiones tan ríspidas que siempre habrá en la política, tenemos que tomar con seriedad los temas que nos unen y que son las causas de la gente”.

Este éxito, confió el diputado, podría verse en otros casos de alta necesidad como el de las desapariciones en nuestro país, “el problema es que a veces, nos sucede a los políticos, es que politizamos”.