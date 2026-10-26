Proponen que programa de desarme voluntario sea periódico y cubra las 16 alcaldías

La diputada local del PRD, Nora Arias, presentó una iniciativa para reformar la constitución de la Ciudad de México (CDMX) y que el Programa de Desarme, Sí al Desarme Sí a la Paz, quede inscrito en la constitución, sea una política pública permanente y se establezcan responsabilidades específicas de las diferentes dependencias.

En la argumentación escrita de la iniciativa, Arias propuso que el programa se lleve a cabo de manera periódica y con cobertura en las 16 demarcaciones de la CDMX, dándole prioridad a las alcaldías donde hay mayores niveles de criminalidad.

La iniciativa propone que en la constitución local quede establecido que el programa se regirá por la voluntariedad y anonimato, es decir que “no se solicitará identificación a la persona participante, ni se levantará registro de datos personales de la persona que entrega el arma”.

El programa se caracterizará por la no criminalización con lo que “la entrega -de armas- no generará investigación, carpeta, citatorio o consecuencia penal o administrativa alguna y por la confidencialidad y seguridad, es decir que el manejo de armas será con estricto protocolo de seguridad”.

Arias propuso incluir en el segundo artículo de la constitución que el programa de desarme voluntario Sí al Desarme, Sí a la Paz será “una política pública de carácter permanente, de carácter preventiva, anónimo, gratuito y voluntario”.

Y que consiste “en el canje, recepción, acopio, registro y destrucción de armas de fuego, municiones, cartuchos, explosivos, así como el canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos, materiales educativos y, en su caso, apoyos económicos o cualquier otro incentivo, sin que ello genere consecuencia jurídica o investigación alguna para la persona donante”.