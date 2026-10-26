C5 Metropolitano conectará 6 mil 590 cámaras de vigilancia de CDMX y Edomex

El C5 Metropolitano conectará en su primera etapa al menos 6 mil 590 cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre ambas entidades en materia de seguridad y facilitar el seguimiento de hechos delictivos en sus zonas limítrofes.

El proyecto contempla una franja fronteriza de 200 kilómetros, en la que las dependencias de seguridad podrán visualizar en tiempo real las cámaras de la otra entidad dentro de un perímetro de un kilómetro hacia el interior de sus respectivos territorios.

Hugo Ulises Barajas Durán, titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México, explicó que, cuando los acontecimientos ocurran fuera de ese margen, ambas instituciones mantendrán la coordinación para dar seguimiento a los casos de interés.

Cada C5 podrá observar en tiempo real las cámaras de la otra entidad dentro de ese margen”, señaló durante una reunión de trabajo realizada en las instalaciones del centro de monitoreo capitalino.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 de la Ciudad de México, detalló que el corredor de videovigilancia abarcará los límites de 10 municipios mexiquenses y nueve alcaldías capitalinas.

Además de compartir imágenes, el proyecto contempla homologar los sistemas de alertamiento relacionados con 93 delitos, entre ellos homicidio doloso, extorsión y fraude, con la finalidad de mejorar la respuesta institucional ante hechos que requieran la intervención de autoridades de ambas entidades.

La creación del C5 Metropolitano fue propuesta en agosto pasado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. La iniciativa contó con el respaldo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Los acuerdos para la interconexión se definieron durante una reunión de trabajo entre representantes de los dos centros de comando, en el marco del 15 aniversario de la sede capitalina y del noveno aniversario de la dependencia mexiquense.

Por parte del Estado de México participaron Patricia Trinidad Ortiz, directora de Operaciones de la sede de Toluca; Moisés Sotelo González, subdirector de Operación de Proyectos, y Ana Laura Pedraza Morales, subdirectora del Área Jurídica.

En representación de la Ciudad de México acudieron Pavel Díaz Román, director de Gestión Estratégica; Héctor Murguía Moreno, director de Administración de Tecnologías; Abraham Téllez Suárez, director de la Central de Captación de Reportes de Emergencia y Denuncia, y Jorge Luis Ayala Gutiérrez, director de Apoyo y Seguimiento a la Atención Prehospitalaria.

Con esta interconexión, las autoridades buscan reforzar la vigilancia en los límites entre ambas entidades y mejorar el intercambio de información para atender incidentes que puedan requerir acciones coordinadas.