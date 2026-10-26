CDMX será sede del Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat en 2028

En 2028, la Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat, donde se dará el “debate sobre el futuro de las ciudades”, expresó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación del evento en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

“Es el gran encuentro internacional, donde gobiernos, organizaciones, investigadores, universidades, académicas y académicos, movimientos sociales, sociedad civil y comunidades de todo el planeta se reúnen para construir respuestas comunes a los desafíos urbanos de la humanidad”, detalló la mandataria.

Afirmó que ser sede del foro “significa un reconocimiento a la transformación histórica de la Ciudad de México en su política de vivienda, que lleva décadas transformando a la ciudad. Y también al proyecto de movilidad sostenible que cada día se actualiza; al Sistema Público de Cuidados; a la democratización del espacio público y a la recuperación de las zonas verdes”.

A la presentación del foro asistieron Anacláudia Rossbach, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU-Hábitat, así como los funcionarios Elkin Velásquez y Fernanda Lonardoni, de la misma organización, y Allegra Baiocchi, de la ONU en México.

Al evento asistieron secretarios del Gobierno de la Ciudad de México, así como Enrique Javier Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.

Brugada detalló que el foro tendrá lugar la primera semana de agosto de 2028. “Esperamos recibir a decenas de miles de personas de todo el mundo para compartir experiencias, debatir propuestas y construir el futuro de nuestras ciudades”.

Expuso que el gran desafío de este siglo “es transformar las ciudades para transformar el destino de la humanidad. En las ciudades se libra la batalla contra la desigualdad, la crisis climática, de cuidados y de pobreza”.

Más de la mitad de la humanidad vive en ciudades y, a mediados de siglo, siete de cada 10 personas vivirán en ellas. “Esto significa que el futuro de la humanidad dependerá, en gran medida, del futuro de las ciudades”, dijo la mandataria.

Recordó que, de acuerdo con ONU-Hábitat, casi 3 mil millones de personas carecen de una vivienda adecuada en el mundo.

“Nuestra respuesta desde la ciudad es impulsar la construcción masiva de viviendas asequibles. Y también ya echamos a andar el primer programa de vivienda en renta para jóvenes en América Latina, que esperamos pronto podamos inaugurar”.

También se refirió a la iniciativa de rentas justas que envió al Congreso de la Ciudad de México, así como a la regulación de los precios de alquiler y la defensoría inquilinaria, con el propósito de equilibrar las relaciones entre arrendadores e inquilinos.

“Queremos combatir la gentrificación con estas propuestas”, afirmó.

Por su parte, la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, destacó que el foro “será una oportunidad para que miles de personas de todo el mundo nos reunamos a conversar sobre una pregunta fundamental: ¿cómo queremos vivir en nuestras ciudades? ¿Y qué necesitamos hacer para que sean mejores para todas las personas?”.

“Hablar de ciudades es hablar de nuestra vida cotidiana; de tener una vivienda adecuada, agua, transporte, espacios públicos seguros, servicios de calidad y oportunidades para todas y todos”, comentó.

Destacó que actualmente mil millones de personas viven en asentamientos informales y millones más enfrentan dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

“Esos desafíos nos recuerdan que no podemos esperar. Necesitamos pasar de los compromisos a las acciones y de las ideas a las soluciones concretas que mejoren la vida de las personas. Y estas soluciones ya existen”, aseveró.

También destacó que en la ciudad ha conocido el modelo de las Utopías, “que demuestra cómo los espacios públicos, los servicios, la cultura, el deporte y los cuidados pueden contribuir a construir comunidades más inclusivas y justas”.

Al evento también asistieron María Silvia Emanuelli, de la organización HIC-AL; Carlos Flores Vargas, de Corazón Capital; José Shabot, director general de Quiero Casa; José Antonio Torre Medina-Mora, del Centro para el Futuro de Ciudades del Tecnológico de Monterrey; José Gasca Zamora, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, así como Súper Barrio.