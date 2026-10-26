Diana Sánchez Barrios presenta iniciativa sobre eutanasia
Se trata de una reforma a la ley General de Salud, y del Código Penal Federal para establecer un marco jurídico que reconozca la muerte digna
La diputada local Diana Sánchez Barrios, presentó una iniciativa para permitir que las personas con enfermedades graves o irreversibles que así lo deseen, tengan acceso a la eutanasia, cuando cubran ciertos requisitos médicos y legales.
Se trata de una reforma a la ley General de Salud, y del Código Penal Federal para establecer un marco jurídico que reconozca la muerte digna, proteja la autonomía personal y “regule la eutanasia bajo condiciones estrictas, garantías médicas, supervisión institucional y medidas para prevenir cualquier abuso”.
Sánchez Barrios expresó que el debate sobre la muerte digna debe partir de la realidad de las personas que enfrentan enfermedades graves o terminales “así como su derecho a que su voluntad sea escuchada y respetada, respetando siempre el consentimiento libre, informado, consciente y reiterado”.
La iniciativa establece que para que una persona pueda tener acceso a la eutanasia primero se deben llevar a cabo evaluaciones médicas independientes, debe haber protección frente a cualquier forma de coacción, y la persona debe tener la posibilidad de revocar su solicitud de acceder a la eutanasia en cualquier momento.
Sánchez Barrios, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI), expuso en tribuna que el objetivo no es obligar a nadie a recurrir a la eutanasia ni sustituir los tratamientos médicos, sino reconocer una posibilidad excepcional para personas que la soliciten voluntariamente.
“No estamos hablando de obligar a nadie a morir. No estamos hablando de abandonar a los enfermos. No estamos hablando de sustituir los cuidados médicos por una salida fácil frente al sufrimiento”, explicó.