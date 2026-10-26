Diana Sánchez Barrios presenta iniciativa sobre eutanasia

La diputada local Diana Sánchez Barrios, presentó una iniciativa para permitir que las personas con enfermedades graves o irreversibles que así lo deseen, tengan acceso a la eutanasia, cuando cubran ciertos requisitos médicos y legales.

Se trata de una reforma a la ley General de Salud, y del Código Penal Federal para establecer un marco jurídico que reconozca la muerte digna, proteja la autonomía personal y “regule la eutanasia bajo condiciones estrictas, garantías médicas, supervisión institucional y medidas para prevenir cualquier abuso”.

Sánchez Barrios expresó que el debate sobre la muerte digna debe partir de la realidad de las personas que enfrentan enfermedades graves o terminales “así como su derecho a que su voluntad sea escuchada y respetada, respetando siempre el consentimiento libre, informado, consciente y reiterado”.

La iniciativa establece que para que una persona pueda tener acceso a la eutanasia primero se deben llevar a cabo evaluaciones médicas independientes, debe haber protección frente a cualquier forma de coacción, y la persona debe tener la posibilidad de revocar su solicitud de acceder a la eutanasia en cualquier momento.

Sánchez Barrios, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI), expuso en tribuna que el objetivo no es obligar a nadie a recurrir a la eutanasia ni sustituir los tratamientos médicos, sino reconocer una posibilidad excepcional para personas que la soliciten voluntariamente.

“No estamos hablando de obligar a nadie a morir. No estamos hablando de abandonar a los enfermos. No estamos hablando de sustituir los cuidados médicos por una salida fácil frente al sufrimiento”, explicó.