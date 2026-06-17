Plantean otorgar licencia de paternidad de hasta 12 semanas para chilangos 

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, propuso durante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, reformar tres leyes federales para que a los padres se les otorgue una licencia de 12 semanas con goce de sueldo cuando nazca una hija, hijo o se concrete un proceso de adopción.

Torres propone reformar la Ley Federal del Trabajo, para que la licencia se otorgue “a solicitud expresa de la persona trabajadora, previa autorización escrita del patrón y hasta cuatro de las doce semanas, podrán disfrutarse de manera diferida dentro de los doce meses siguientes al nacimiento”.

De esta forma, la licencia actual de cinco días se sustituiría por una licencia de 12 semanas. La iniciativa del coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano propone reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para garantizar este derecho con goce de sueldo para los trabajadores del sector privado y del servicio público federal.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

En la argumentación escrita de la reforma, Torres expuso que según el estudio "The Great Realization" de ManpowerGroup, en el mundo solo uno de cada cuatro hombres busca esta prestación de la licencia de paternidad en sus trabajos, por lo que las mujeres continúan con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres participan menos en la crianza temprana.

Por lo que otorgar a los hombres el derecho a una licencia de 12 semanas contribuiría a equilibrar las responsabilidades de cuidados en casa, pues actualmente las mujeres dedican en promedio seis horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, frente a sólo tres horas de los hombres.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Situación que reduce la participación laboral femenina, limita sus ascensos en el trabajo, deprime sus ingresos y refuerza la llamada penalización por maternidad.

La iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.

Si la reforma se aprueba en el pleno del Congreso local, después se enviará al Congreso de la Unión para ser dictaminada y votada, pues se trata de una reforma a leyes federales.