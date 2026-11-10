Proponen que celulares permanezcan guardados durante jornada escolar

El diputado local de Morena, Víctor Hugo Romo, presentó una iniciativa de ley para que en los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria los celulares “deberán permanecer guardados y no utilizarse durante toda la jornada escolar”, esto con el objetivo de armonizar la legislación local con la federal.

La prohibición de uso de celulares que propone Romo se aplicaría durante “los periodos de clases, evaluaciones, descanso, alimentación y transición entre actividades” y se refiere a las escuelas administradas por la autoridad educativa de la Ciudad de México.

El diputado detalló que la iniciativa implica que solo se permita el uso del celular cuando se realice una actividad pedagógica previamente programada; sin embargo, habría excepciones justificadas, como cuando se requiera el celular para una emergencia, por razones de salud, discapacidad y accesibilidad.

La iniciativa que implica una reforma a la Ley de Educación de la Ciudad de México y a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, es muy clara al especificar que los maestros no podrán revisar los celulares, pues la reforma no implica autorización para exigir contraseñas, leer mensajes, revisar fotografías, inspeccionar cuentas o vigilar digitalmente a los estudiantes.

Además, se propone combatir la violencia digital escolar y reconocer expresamente las agresiones digitales que afecten la dignidad, privacidad, integridad o seguridad de los alumnos y una sola agresión digital será suficiente para intervenir.

La regulación federal que prohíbe el uso de celulares en planteles escolares entró en vigor el 3 de noviembre de 2026, Romo dijo que su propuesta busca la armonización con las leyes locales.