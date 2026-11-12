Decomisan videojuegos y consolas pirata en Plaza Meave; mercancía supera los 525 mil pesos

Un operativo contra la comercialización de videojuegos y accesorios presuntamente falsificados dejó como resultado el aseguramiento de 590 artículos, con un valor estimado de 525 mil 500 pesos, en seis establecimientos de Plaza Meave, uno de los principales puntos de venta de productos electrónicos del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La intervención fue encabezada por personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, en el inmueble comercial ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas.

Revisan los videojuegos Especial

Durante las inspecciones, las autoridades localizaron 11 consolas de videojuegos y 579 piezas adicionales, entre controles, videojuegos y diversos accesorios que ostentaban signos comerciales relacionados con PlayStation, PS3, Xbox y Nintendo, cuya autenticidad y posible uso indebido de marcas registradas quedaron sujetos a revisión.

Para sustentar las diligencias, los inspectores utilizaron una relación de 543 registros de propiedad industrial correspondientes a distintas categorías de productos, entre ellas dispositivos electrónicos, juguetes, videojuegos y artículos de papelería.

Decomiso Especial

La documentación permitió cotejar nombres comerciales, logotipos y otros elementos distintivos impresos en los productos y empaques con los registros vigentes ante el IMPI, a fin de establecer posibles infracciones a los derechos de sus titulares.

Entre las marcas y franquicias consideradas en la revisión se encuentran Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pokémon, Minecraft y Sonic the Hedgehog. También se incluyeron dos declaratorias de marca famosa, una de ellas correspondiente a LEGO y su diseño.

Operativo

De acuerdo con los criterios utilizados en las inspecciones, la presencia de una marca registrada en un artículo no determina por sí sola que exista una falsificación. Para establecer una posible infracción es necesario analizar las características de la mercancía, su clasificación comercial y el uso de los signos protegidos.

Las autoridades señalaron que la venta de artículos que utilizan marcas sin autorización puede provocar confusión entre los consumidores respecto de su procedencia, fabricación y respaldo comercial.

Además, este tipo de mercancía representa una afectación para las empresas que cuentan con derechos de propiedad industrial y para los establecimientos que comercializan productos originales dentro del mercado formal.

El aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales y capitalinas para detectar posibles violaciones a la propiedad industrial en establecimientos dedicados a la distribución de productos electrónicos.

La situación jurídica de los artículos decomisados dependerá del procedimiento administrativo correspondiente y de la determinación que emita la autoridad competente.