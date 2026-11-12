Marcha y manifestaciones en CDMX este 12 noviembre en CDMX; evita estas zonas

Este jueves 12 de noviembre habrá una marcha, seis manifestaciones y una cita agendada. Los puntos más complicados estarán en Iztacalco, Doctores, Zacatenco, Tlalpan, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. La movilización que puede generar más afectaciones será la que saldrá de Iztacalco rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

MARCHA

Mottu México

A las 10:00 horas saldrán de la alcaldía Iztacalco rumbo al Zócalo para protestar contra arrastres injustificados, cobros excesivos y presuntos abusos de grúas y corralones. Podrían sumarse motociclistas, automovilistas y transportistas.

Para evitar el contingente pueden utilizarse Eje 3 Sur, Viaducto, Congreso de la Unión, Fray Servando y José María Izazaga.

MANIFESTACIONES

Vecinos de Cuajimalpa

Desde temprano habrá protesta en la caseta La Venta, sobre la México-Toluca. Los vecinos reclaman el tráfico que diariamente se forma en la zona y podrían liberar las casetas como medida de presión.

En redes sociales habitantes de la zona de Cuajimalpa y otros municipios mexiquenses informaron que la altura del tramo conocido como La Venta ya hay un contingente. Foto: Cuartoscuro

Como alternativas están la Autopista México-Toluca, Vasco de Quiroga y Prolongación Paseo de la Reforma, según el destino.

Luciérnagas Buscadoras

También desde temprano se reunirán en Metro Chabacano y en el Metro Ermita para salir hacia Huitzilac, Morelos, donde continuarán la búsqueda de personas desaparecidas.

En Chabacano pueden utilizarse Viaducto y Calzada de Tlalpan; para Ermita, División del Norte, Plutarco Elías Calles y Eje 7 Sur.

Defensores de los animales

A las 9:30 horas estarán frente a los juzgados de Dr. Lavista 114, en Doctores, para seguir la audiencia contra el presunto responsable de envenenar a varios perros en Parque España.

Investigan posible envenenamiento perritos Parque España Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Para rodear la zona pueden utilizarse Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Fray Servando.

Docentes del IPN

A las 10:00 horas protestarán frente a la Dirección General del IPN, en Zacatenco. Denuncian falta de plazas docentes, horas de interinato pendientes y retrasos en prestaciones y jubilaciones.

Manifestación de jubilados del IPN José Antonio García

Como alternativas están Insurgentes Norte, Avenida 100 Metros, Montevideo y Ticomán.

Justicia para los Franciscanitos

También a las 10:00 horas habrá concentración frente a los juzgados administrativos de Periférico 1950, colonia Los Alpes, en rechazo a una inspección judicial en el inmueble donde permanecen resguardados perros del Refugio Franciscano.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Revolución, Barranca del Muerto, Insurgentes Sur y Río Mixcoac.

Seamos su Voz CDMX

A las 10:00 horas habrá protesta en Pedregal de San Nicolás, Tlalpan, para exigir la intervención de las autoridades ante un hombre señalado por presuntamente maltratar y matar perros de la zona.

No se descartan bloqueos. Como alternativas pueden utilizarse Picacho-Ajusco, Periférico Sur y vialidades locales de Pedregal de San Nicolás.

CITA AGENDADA

Jubilados de la Cámara de Diputados

A las 12:00 horas acudirán a la Cámara de Diputados para pedir que se reactive un apoyo económico mensual y otras prestaciones suspendidas desde abril, como despensas, ayuda para transporte y anteojos.

Como alternativas están Congreso de la Unión, Fray Servando, Eduardo Molina y Avenida del Taller.

RODADAS

Por la noche habrá cuatro rodadas ciclistas. A partir de las 19:45 horas saldrán grupos desde Iztapalapa con recorridos hacia Coyoacán, Parque México y Cerro de la Estrella.

A las 20:00 horas habrá además una rodada en patines desde Dr. Mora, en el Centro, con destino todavía por definir.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

La Malinche y El Rey León comienzan a las 20:00 horas; Elefante estará a las 20:30 en el Auditorio Nacional y María León a la misma hora en el Teatro Metropólitan.

En Santa Fe comienza la temporada de Cirque du Soleil ECHO, con función a las 21:00 horas. También habrá actividad en el WTC por The Trading Festival México y México Roofing Day.

En Six Flags continúa el Festival del Terror y a las 19:00 horas habrá lucha libre en la Arena Coliseo.

Además, desde temprano habrá un encuentro religioso en Expo Santa Fe, con alrededor de 4 mil asistentes.