A proceso Xocoyotzin ‘N’ en CDMX por el feminicidio de su madre

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de un hombre investigado por el feminicidio de su madre y tentativa de homicidio de su padre.

El organismo señaló que, a menos de una semana de los hechos, Xocoyotzin ‘N’, de 25 años de edad, fue vinculado a proceso por los delitos que se le acusan.

Atacó a sus padres tras una pelea

Xocoyotzin 'N', vinculado a proceso en CDMX. Especial

Según las investigaciones de la Fiscalía capitalina, el 7 de marzo del 2026, el ahora imputado habría agredido a sus padres con un arma blanca tras una discusión dentro de su domicilio, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Personas que estaban cerca se percataron de lo ocurrido y dieron aviso a los servicios de emergencia. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, la madre perdió la vida a causa de las lesiones.

Detenido y vinculado a proceso

Tras labores de inteligencia, la Fiscalía de la CDMX logró acreditar la probable responsabilidad de Xocoyotzin “N” en los hechos, por lo que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada el 12 de marzo por agentes de la Policía de Investigación (PDI), tras ser localizado en la colonia Chalma de Guadalupe, en la misma demarcación.

Durante la audiencia celebrada el 13 de marzo, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por los delitos de feminicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Al imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina informó que investiga estos hechos con perspectiva de género y debida diligencia, y refrendó su compromiso de esclarecer lo sucedido, así como garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

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