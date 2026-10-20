Procesan a “El Pari” de La Unión Tepito; ahora por extorsión agravada

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) consiguió una segunda vinculación a proceso contra Rogelio “N”, alias “El Pari”, presunto integrante de La Unión Tepito, al que se le acusa de extorsionar a una comerciante de juguetes.

En la investigación de los hechos se estableció que, en marzo de este año, el acusado acudió al establecimiento, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde amenazó a la dueña y le exigió una gran suma de dinero.

Rogelio “N” acudió al negocio de venta de juguetes de la víctima, donde se presentó como integrante de La Unión Tepito y le habría exigido 100 mil pesos por cobro de piso. Cuando la comerciante intentó grabarlo con su teléfono celular, el imputado presuntamente la golpeó en el rostro y la amenazó de muerte, por lo que ella le entregó cinco mil pesos de las ventas del día”.

Por estos hechos, la víctima acudió a la FGJ para denunciar los hechos; sin embargo, unos días después, a su establecimiento llegó otra persona quien le dijo que iba de parte de “El Pari”, también le entregó un número telefónico para que se acordara la entrega de 500 mil pesos para que pudiera continuar con sus actividades sin ser molestada.

'El Pari' también fue detenido en enero de 2024 en la colonia Nueva industrial Vallejo

El 22 de julio, la víctima enfrentó una nueva exigencia de dinero, esta vez por Rogelio “N”, quien habría amenazado con privarla de la libertad junto con su familia si no pagaba.

La FGJ CDMX recabó videograbaciones proporcionadas por la víctima y se realizó una diligencia de reconocimiento fotográfico en la que participó la comerciante. A estos datos se sumaron entrevistas, una evaluación psicológica que documentó la afectación psicoemocional de la víctima, así como un certificado médico y un dictamen fotográfico que dieron cuenta de sus lesiones”.

Luego de mostrar las pruebas a un juez, éste ordeno la aprehensión de “El Pari” por extorsión agravada, la cual se ejecutó el 12 de octubre dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ya que también enfrenta otro proceso por el delito de narcomenudeo.

Además de la vinculación a proceso, el imputado permanecerá en prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.