CDMX logra récord de producción de flor de cempasúchil

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó el récord de producción de flor de cempasúchil en la capital, al pasar de 6.8 a 10 millones en un año.

Productores de flor de cempasúchil de la CDMX Foto: @ClaraBrugadaM

En recorrido por San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía de Xochimilco, la mandataria capitalina subrayó que "batimos récord con una producción del más del 50 por ciento de incremento comparada con el año pasado de Cempasúchil"

Clara Brugada visita a productores de flor de cempasúchil de la CDMX Foto: @ClaraBrugadaM

Destacó que el gobierno capitalino destinó una inversión de ocho millones de pesos en apoyo a los productores de esta flor, lo anterior, en materia técnica, de mantenimiento y rehabilitación de caminos hacia las zonas de producción.

Calaveras decoran un campo de flor de cempasúchil Foto: @ClaraBrugadaM

Asimismo, subrayó que el objetivo es que el cempasúchil producido en la zona de conservación llegué a todos los hogares. De esa manera, se mantiene viva la tradición y se apoya a quienes se dedican a este oficio.

Clara Brugada visita a productores de flor de cempasúchil de la CDMX Foto: @ClaraBrugadaM

Que florezca el cempasúchil y que florezca también la economía de los productores", expresó la mandataria capitalina.

Imagen de cartón figura en un campo de flor de cempasúchil Foto: @ClaraBrugadaM

Asimismo, se destacó que incrementó el número de productores de la capital al pasar de 460 a 596, es el caso de Brandon Barrera, productor local, que pasó de tener una producción de dos mil plantas a más de 50 mil con los apoyos del gobierno capitalino.