Logran tercera vinculación por homicidio y robo de dos hombres en Cuauhtémoc

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) obtuvo una tercera vinculación a proceso relacionada con el caso de dos hombres que habrían sido intoxicados y despojados de sus pertenencias en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc; uno de ellos perdió la vida y el otro sobrevivió.

Se trata de Melissa “N”, quien fue aprehendida por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el pasado 20 de agosto en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, con apoyo de la fiscalía mexiquense.

De acuerdo con las investigaciones, durante la madrugada del 7 de marzo de 2026, las dos víctimas salieron de un establecimiento en compañía de Melissa “N” y otras dos mujeres, posteriormente se trasladaron a un hotel ubicado en la colonia Atlampa.

Ya en el inmueble, los dos hombres habrían sido intoxicados hasta perder el conocimiento. Esta situación habría sido aprovechada para despojarlos de sus pertenencias. Como consecuencia de estos hechos, uno de los hombres murió, mientras que el otro logró sobrevivir.

Para esclarecer el caso, personal ministerial y de la PDI realizó el análisis de videograbaciones públicas y privadas, además de utilizar información obtenida con apoyo del C5, lo que permitió establecer un posible patrón de actuación y reconstruir parte de la ruta que habrían seguido los involucrados después de los hechos.

Como parte de las diligencias, la víctima sobreviviente reconoció mediante fotografías a Melissa “N” como una de las mujeres que presuntamente habría participado en los hechos.

Ya había dos personas vinculadas

La investigación también permitió identificar a Melanie “N” y Kevin “N”, quienes fueron detenidos el pasado 29 de junio en el municipio de Tezoyuca, Estado de México, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Ambos fueron vinculados a proceso el 6 de julio por su probable participación en los mismos hechos.

Durante la audiencia realizada el 26 de agosto, un juez determinó vincular a proceso a Melissa “N” por su probable participación en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y robo agravado.

Además, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.