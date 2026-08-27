Abandonan cartuchos de escopeta en colonia de Azcapotzalco

Al menos 40 cartuchos de escopeta fueron localizados en la banqueta de la calle Ciprés, esquina con Abasolo, en la colonia Arenal de la alcaldía de Azcapotzalco.

Vecinos reportaron a las autoridades el hallazgo de las municiones, mismas que se encontraban regadas en la vía pública, junto a una pequeña área verde donde está plantado un árbol.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Policías del sector La Raza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomaron conocimiento del hecho y dieron aviso a elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina para que realice las investigaciones correspondientes y determine el calibre de los cartuchos, si son útiles y cuál es su procedencia.