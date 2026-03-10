Buscan a 'goteras' asesinas; abandonaron a un hombre sin vida en hotel de CDMX

Un par de amigos identificados como Joshua y Carlos N. fueron ‘seducidos’ por tres mujeres en un bar de Ecatepec, luego de platicar y beber juntos, las mujeres los convencieron de ir a otro lugar para seguir la fiesta. Y así llegaron a un hotel de nombre Jacarandas ubicado en la zona centro de la Ciudad de México.

Goteras en el hotel @c4jimenez

Ya dentro de la habitación, las llamadas “goteras” presuntamente drogaron a los dos hombres para despojarlos de sus pertenencias, de acuerdo con los primeros reportes detallados en la cuenta @c4jimenez.

Se supo que uno de los amigos, Carlos Iván recibió un botellazo, lo que lo dejó herido, mientras tanto, Joshua al parecer fue goteado por lo que perdió la vida en la habitación.

Cámaras de seguridad del hotel captaron el momento en que las tres mujeres salen del lugar aproximadamente una hora después, aparentemente después de cometer el robo y gotear a una de las víctimas.

La SSC de la CDMX y de la Fiscalía capitalina ya buscan a las tres mujeres por su probable participación en el crimen, existen diversas imágenes de ellas, en los diversos sitios donde se detuvieron con los hombres.

Goteras huyendo @c4jimenez

Ya es sabido que las llamadas goteras son mujeres que suelen ganarse la confianza de sus víctimas en bares o centros nocturnos, para después drogarlas, robarlas y huir.

¿Qué se sabe de las 'goteras'?

En la Ciudad de México, el Estado de México y otras zonas del país, las llamadas “goteras” utilizan diferentes sustancias sedantes o depresoras del sistema nervioso para dormir, desorientar o incapacitar a sus víctimas. Su modo de operar suele ser similar: conocen a personas en bares, cantinas o centros nocturnos, conviven con ellas y agregan la sustancia en bebidas alcohólicas sin que la víctima lo note, muchas veces se los llevan a hoteles para que no sean observadas en cámaras mientras administran las sustancias a sus víctimas.

Autoridades como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) han señalado que estas sustancias pueden provocar pérdida de conciencia, desorientación, amnesia temporal o sueño profundo, lo que facilita robos o agresiones.

Sustancias más utilizadas por las “goteras”

Benzodiacepinas (clonazepam, diazepam o alprazolam)

Son medicamentos sedantes que se utilizan para tratar ansiedad o insomnio, pero en dosis altas o mezcladas con alcohol pueden provocar:

Somnolencia extrema

Confusión

Pérdida de memoria

Debilidad o desmayo

Autoridades han detectado casos donde se trituran pastillas y se mezclan con bebidas.

Escopolamina (burundanga) que puede causar desorientación severa, pérdida de voluntad, amnesia temporal, así como somnolencia intensa. Aunque su uso es menos común que el de medicamentos sedantes, también se ha mencionado en investigaciones de robos con droga.

GHB (ácido gamma-hidroxibutírico): Es conocido internacionalmente como “droga de sumisión”, es un líquido que puede ser incoloro e inodoro, lo que facilita mezclarlo en bebidas. Sus efectos incluyen mareo, somnolencia, pérdida de conciencia y problemas respiratorios en dosis altas.

Antihistamínicos o somníferos combinados con alcohol; en algunos casos se han detectado medicamentos para alergias o para dormir mezclados con bebidas alcohólicas, lo que potencia el efecto sedante.

*bb