Alcaldía Gustavo A. Madero recibe premio nacional por el proyecto parques EDEN

Con una asignación de 3 mil 93.5 millones de pesos presupuestados para obra pública durante 2025 —la cifra más alta registrada entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México—, la administración de Gustavo A. Madero fue distinguida con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la revista Alcaldes de México en la categoría de Recuperación de Áreas Verdes.

El galardón reconoce la consolidación del modelo de Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN), orientado a la transformación del espacio público en centros de convivencia gratuitos. El alcalde Janecarlo Lozano recibió este reconocimiento tras la recuperación de 85 mil metros cuadrados de superficie en un periodo de año y medio, distribuidos en los parques EDEN Mestizaje, EDEN Juventino Rosas y EDEN Naturaleza.

Estos recintos registran una afluencia superior a los 200 mil visitantes al mes y albergan atracciones de acceso libre como tirolesas, carruseles, pista de hielo, muros de escalar y pistas BMX. A la par de la infraestructura recreativa, el gobierno local ejecutó la construcción de 90 kilómetros de Senderos de Paz para reforzar la iluminación y la seguridad perimetral.

Durante la entrega del reconocimiento, la alcaldía reafirmó su compromiso de extender este esquema de infraestructura urbana mediante la apertura de cuatro nuevos centros: EDEN Acuático, Tecnológico, DINOEDEN e Invernal. La estrategia busca consolidar la rehabilitación de zonas verdes como una política social preventiva, fundamentada en la premisa de que el acceso a entornos seguros constituye un derecho accesible para toda la población de la demarcación.