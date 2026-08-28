Es aseguramiento provisional: fiscalía; terreno en Fuentes de Tepepan

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puntualizó que el aseguramiento del terreno en la colonia Fuentes de Tepepan, en Tlalpan, el pasado 21 de agosto “consistió en un aseguramiento provisional dentro de una investigación por despojo iniciada en febrero de 2020”.

Sobre lo señalado por la familia Arias López en el sentido de que los granaderos no presentaron orden del juez para asegurar el terreno, la fiscalía expuso que “la medida fue solicitada por el Ministerio Público y autorizada el 17 de agosto por un juez de Control, con la finalidad de preservar el inmueble mientras continúa el esclarecimiento de los hechos, sin que ello determine quién tiene la propiedad o el mejor derecho sobre el predio”.

La fiscalía expuso que al momento del aseguramiento “el inmueble se encontraba vacío, por lo que ninguna persona fue desalojada y la actuación concluyó sin incidentes”.

Excélsior publicó que la profesora Alma López Muñoz, afirma que es dueña del terreno desde el 2000 y a inicios del 2020 Lidia Ruiz Ramírez, entró a invadir el terreno, no lo logró y demandó a López Muñoz y a su esposo por intento de despojo.

Pero el 3 de julio de 2024, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó la no vinculación a proceso de López Muñoz y su esposo. En 2025 les informaron que se sumaba a su hija Palmira a la acusación del delito de despojo, pero en febrero de este año un juez determinó que no se les podía vincular a proceso.

Al respecto la fiscalía aclaró que “contrario a lo publicado, en la investigación sólo consta una determinación de no vinculación a proceso, dictada en 2024, no en febrero de 2026. El juez consideró entonces que no existían elementos suficientes para identificar con certeza el inmueble relacionado con los hechos”.

La dependencia detalló que obtuvo nueva información sobre su identificación y posesión “a partir de la cual solicitó el aseguramiento autorizado judicialmente”.

La fiscalía aseveró que la carpeta de investigación no está extraviada, la investigación está vigente y después de que se acreditó la identidad del abogado de la familia Arias López se le dio cita para hoy, por lo que “el acceso no fue negado”.