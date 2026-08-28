Fideicomiso no financia zoológicos; puntualiza Sedema

El Fideicomiso PRO-ZOO no administra o financia la operación cotidiana de los Centros de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, señaló la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Precisó que la manutención y funcionamiento diario de las instalaciones dependen de la asignación presupuestal directa otorgada por la Secretaría de Administración y Finanzas, luego de que Excélsior publicó sobre el último balance del Fideicomiso.

De acuerdo con la Sedema, el instrumento de carácter privado, constituido en mayo de 2023, funciona como un canal complementario para captar donativos deducibles de impuestos destinados a proyectos puntuales de investigación, conservación y mejoramiento de infraestructura.

En ese sentido, puntualizó que en 2024 el fideicomiso registró un único depósito por parte de Fundación Coppel.

Dicho recurso fue canalizado a la rehabilitación del hábitat del lobo mexicano (Canis lupus baileyi) en el zoológico de San Juan de Aragón, como parte del programa binacional de recuperación de la especie.

Entre las obras financiadas mediante este esquema destacan la intervención en el laboratorio de reproducción y la edificación de un Centro de Diagnóstico en el Zoológico de Chapultepec para la atención médica especializada.

La revisión de los presupuestos aprobados para la CDMX de 2023 a 2026, así como de los informes trimestrales de Finanzas de 2024 a la fecha, confirma la distinción entre las partidas operativas del gasto público y los aportes de la iniciativa privada mediante PRO-ZOO.