Procesan por intento de homicidio a integrante de célula “El Güero Fresa”

Un juez de control vinculó a proceso a Israel “N”, presunto integrante de la célula delictiva “El Güero Fresa”, que opera principalmente en Iztapalapa y Tláhuac y está relacionada con delitos como extorsión, narcomenudeo y homicidio.

El sujeto está acusado del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que un transeúnte resultó herido durante un enfrentamiento en calles de Iztapalapa, el pasado 15 de julio.

Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal contra el imputado, por lo que también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el día de los hechos, la camioneta en la que viajaba Israel “N” era perseguida por una motocicleta, por calles de Iztapalapa.

Los ocupantes de la motocicleta bloquearon el paso del vehículo y comenzaron a disparar.

Israel “N” respondió a la agresión desde la camioneta, uno de los disparos alcanzó a un peatón, provocándole una lesión en la pantorrilla.

Al llegar al lugar, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron a Israel “N” herido dentro de la camioneta, mientras que los tripulantes de la motocicleta lograron escapar.

El presunto integrante de la organización criminal fue trasladado bajo custodia a un hospital.

Las investigaciones, apoyadas en la declaración de la víctima, el análisis de videograbaciones y trabajos de inteligencia, permitieron establecer su probable participación en los hechos, además de su presunto vínculo con la célula delictiva “El Güero Fresa”.

Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación el 18 de julio, una vez que Israel “N” recibió el alta médica.

Este miércoles el sujeto fue vinculado a proceso, permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras continúa el proceso penal en su contra.