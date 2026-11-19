Howard “N”, alias “El Howard” o “El Jaguar”, señalado como presunto líder de la facción “Los Gallos”, vinculada con el grupo delictivo La Unión Tepito, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, durante la audiencia celebrada el pasado 17 de noviembre, un juez determinó iniciar proceso penal contra el imputado, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, “El Howard” presuntamente encabezaba la facción conocida como “Los Gallos”, que tendría presencia en las colonias Santa María la Ribera, Buenavista y Guerrero, así como en otras zonas de la capital y municipios del Estado de México, particularmente Naucalpan.

Las autoridades relacionan a los integrantes de esta célula con actividades ilícitas como extorsión, cobro de piso a comerciantes y comercialización de narcóticos.

Las indagatorias comenzaron en agosto de 2024 y permitieron identificar a varias personas que presuntamente operaban de manera coordinada para cometer actividades delictivas.

Mediante el análisis de información digital y otras labores de investigación, la Fiscalía reunió datos de prueba sobre la posible participación de Howard “N” en estos hechos.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron trabajos de seguimiento y vigilancia que permitieron localizarlo y cumplimentar una orden de aprehensión el pasado 11 de noviembre en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Con la vinculación a proceso, el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones para determinar su probable responsabilidad y esclarecer las actividades de la facción criminal.

La Fiscalía capitalina señaló que mantendrá las acciones para investigar y combatir a los grupos delictivos generadores de violencia que operan en la Ciudad de México.