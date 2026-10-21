Procesan a hermanos por desaparición de mujer en Tláhuac

Dos hermanos fueron vinculados a proceso por su probable participación en la desaparición de una mujer de 42 años, reportada como desaparecida el 16 de septiembre de 2026 en la alcaldía Tláhuac, luego de que una investigación permitiera reconstruir sus últimos movimientos y confirmar, mediante pruebas genéticas, que restos óseos localizados en Morelos corresponden a la víctima.

Los imputados, identificados como Jorge “N” y Hugo Gabriel “N”, fueron aprehendidos el 7 de octubre en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y posteriormente trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, ambos enfrentan cargos por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada. Durante la audiencia celebrada el 12 de octubre, un juez determinó vincularlos a proceso, imponerles la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las indagatorias establecieron que el día de su desaparición, la mujer salió de un domicilio familiar a bordo de una camioneta en compañía de Jorge “N”. Ambos acudieron a un establecimiento y posteriormente se trasladaron a un inmueble ubicado en la alcaldía Iztacalco, al que horas después también ingresó Hugo Gabriel “N”.

Foto: Especial

A partir de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron videograbaciones, realizaron entrevistas y cruzaron información digital y técnica para reconstruir el recorrido de la mujer.

Estas diligencias permitieron establecer que los dos hermanos se desplazaron posteriormente hacia el Estado de México y Morelos, lo que orientó las acciones de búsqueda.

El 4 de octubre, durante un operativo de búsqueda realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Morelos, fueron localizados elementos óseos en territorio morelense.

En un primer momento, familiares de la mujer reconocieron prendas y características particulares que podrían estar relacionadas con ella. Posteriormente, un dictamen pericial en materia de genética confirmó que los restos correspondían a la víctima.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos hermanos, quienes fueron localizados y detenidos tres días después en Nezahualcóyotl, con apoyo de autoridades del Estado de México y federales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y mantendrá el acompañamiento a la familia de la víctima.