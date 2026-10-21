Chocan 2 unidades del Metrobús en Iztacalco, suman 25 lesionados

Tras un fuerte choque entre dos unidades del Metrobús en Iztacalco, una mujer embarazada fue trasladada a un hospital; versiones preliminares apuntan a una posible falla en el sistema de frenos de una de las unidades.

El choque entre las dos unidades articuladas del Metrobús dejó un saldo de 25 personas lesionadas sobre avenida Té, entre las estaciones Iztacalco y UPIICSA, en la alcaldía Iztacalco.

Así la emergencia Ricardo Vitela

El accidente provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia, con ambulancias de distintas corporaciones que acudieron al lugar para brindar atención médica a los pasajeros que viajaban en el autobús siniestrado.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas requirieron traslado hospitalario, entre ellas una mujer embarazada. Los demás lesionados presentaron heridas aparentemente leves y recibieron atención en el lugar, en espera de la intervención de la aseguradora del sistema de transporte.

La unidad involucrada terminó con severos daños en la parte frontal, luego de impactarse contra otro Metrobús articulado que se encontraba adelante.

De manera preliminar, versiones en el lugar señalaron que una posible falla en el sistema de frenos habría impedido que el conductor detuviera la marcha del vehículo, provocando la colisión. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

El percance ocasionó importantes afectaciones a la circulación sobre avenida Té, en dirección de avenida Río Churubusco hacia Canal de Río Churubusco, cerca de las instalaciones de la alcaldía de Iztacalco.

Elementos de emergencia y personal del sistema de transporte trabajaron en la atención de los pasajeros y en las maniobras correspondientes, mientras se esperaba el retiro de las unidades para restablecer la circulación.

Las causas exactas del accidente serán determinadas tras las revisiones correspondientes.