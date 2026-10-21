Catean depa en la Doctores; caen 3 personas y aseguran 666 dosis de droga

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ambas de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN) detuvieron a tres personas y aseguraron 666 bolsitas con probable droga durante un cateo en un departamento de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC, el inmueble ubicado en la calle Doctor Durán presuntamente era utilizado para almacenar sustancias ilícitas, por lo que, tras reunir datos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden judicial para intervenir el domicilio.

El arma de fuego Especial

Durante el operativo, realizado sin uso de violencia y bajo los protocolos de actuación policial, los uniformados aseguraron un arma de fuego larga con un cargador y siete cartuchos útiles, además de 268 bolsitas con probable marihuana y 398 con probable cocaína.

En el lugar fueron detenidos dos hombres, de 17 y 20 años de edad, así como una mujer de 38 años, quienes fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público.

Será esta autoridad la que determine la situación jurídica de las tres personas conforme al avance de las investigaciones.

Al concluir las diligencias, el departamento quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.

La SSC señaló que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia para combatir la venta y distribución de posibles sustancias ilícitas en la Ciudad de México.