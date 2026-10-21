Arranca tranvía turístico en la alcaldía Benito Juárez; será gratis 

Arrancó este miércoles 21 de octubre el servicio de tranvía turístico de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

Se trata de un vehículo que simula un tranvía y que visitará sitios históricos y turísticos de la demarcación.

Entre ellos, el pueblo de Mixcoac, el Parque Hundido, el panteón de Xoco, la plaza de toros, el estadio de la Ciudad de los Deportes, el WTC, el Polifórum y otros atractivos como la pirámide ubicada en la colonia San Pedro de Los Pinos.

Además, el servicio incluye recorrer calles de colonias como Insurgentes Mixcoac, Nochebuena, Nápoles, Del Valle, Narvarte, entre otras.

El servicio contará con derroteros especiales como las rutas del taco y del pan.

El alcalde, Luis Mendoza, señaló que el tranvía tiene el objetivo de dar a conocer los atractivos de la demarcación a los turistas y, principalmente, a los residentes.

“Este camioncito, es el que nos va a llevar a conocer todas esas partes y todos esos lugares tan importantes, tan históricos y tan emblemáticos para Benito Juárez y tan importantes para nosotros”, dijo.

El servicio será gratuito y tendrá su base en la explanada de la alcaldía Benito Juárez.