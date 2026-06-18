Procesan a Ángel “N” por el feminicidio de su pareja en GAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvo y obtuvo la vinculación a proceso contra Ángel “N”, por su probable participación en el feminicidio de su pareja, ocurrido el 26 de mayo de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A raíz de la investigación. se estableció que la víctima mantenía una relación sentimental con el imputado desde aproximadamente un año antes de los hechos, periodo durante el cual habría sufrido actos de violencia.

Una testigo afirmó haber observado a Ángel “N” ingresar por una ventana a la habitación de la víctima. Mediante el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, dictámenes periciales, entrevistas y otros datos de prueba.

De acuerdo con las indagatorias, más tarde, la expareja de la mujer acudió al domicilio para dejar a la hija que tenían en común; al llegar, escuchó gritos de auxilio provenientes del interior del inmueble, ingresó y encontró a la víctima inconsciente. Tras solicitar apoyo de los servicios de emergencia, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales”, informó la FGJ.

La fiscalía capitalina estableció la probable participación de Ángel “N” en los hechos, contra quien se obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 17 de junio en la alcaldía Iztapalapa.

Durante la audiencia inicial, la fiscalía presentó los elementos de prueba recabados durante la investigación, con los que la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Ángel “N” por el delito de feminicidio, imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.