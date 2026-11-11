Prisas, principal elemento que favorece a los fraudes en compra-venta de autos

La principal recomendación para evitar fraudes en el momento de realizar la compra-venta de un vehículo es hacerlo con calma, sin prisas, para poder verificar que todo esté en orden, consideró Guillermo Guadarrama, fundador de Nexcar.

Indicó que regularmente las personas que buscan cometer un fraude presionan a los compradores a tomar decisiones precipitadas para evitar que se realice una verificación documental y físico-mecánica exhaustiva.

Va a abrir su auto

“Es hacer todo con calma porque a veces cuando estás como en este tipo de negociaciones, el vendedor como que te presiona: sabes que, oye, es que ya me están ofertando por otro lado, ya me apartaron, decídete pronto, pues eso lo que hace es darnos como un sentido de urgencia para vez cometer errores en alguna validación que se tenga que hacer con más calma

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“Creo que estamos hablando de un patrimonio, al menos para el mexicano, el vehículo es un patrimonio, entonces, por eso creo que es relevante es que la transacción la podamos hacer con mucha tranquilidad", dijo en entrevista telefónica.

Hacer el proceso acompañado de personas de confianza, para que la otra parte no te vea solo, también es importante, agregó.

Guadarrama alertó que los fraudes automotrices cada día son más complejos y difíciles de detectar puesto que los documentos apócrifos se ven más reales, los vicios ocultos de los vehículos se ocultan mejor y los remarcajes de números de serie son cada vez más sofisticados.

Señaló que actualmente una modalidad que han detectado es que los vehículos son empeñados en varios establecimientos y luego vendidos.

Agregó que una jugada muy común y añeja, pero que sigue ocurriendo, es la utilización de cheques sin fondo, los cuales son entregados el viernes para cobrarse hasta el lunes y los defraudadores aprovechan el fin de semana para desaparecer.

Y otro elemento muy importante es revisar la documentación, dijo.

"La documentación revisarla muy bien, que tenga todas las facturas o refacturas y endosos necesarios y utilizar la mayor cantidad de sitios donde se puede verificar la situación del vehículo, como el Repuve, como el SAT, como los sitios estatales para ver si no tienen algún tipo de adeudo o algún tipo de multa.

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"Y revisar puntos de seguridad de las facturas, los QR, los sellos, las firmas que se emiten en las en las agencias, son varios elementos que, en conjunto, hacen que el riesgo disminuya", señaló.

Guadarrama informó que Nexcar ofrece el servicio de revisión del estado documental de los vehículos utilizando más de 80 fuentes oficiales, tanto públicos como privadas, apoyados con inteligencia artificial por un precio de 399 pesos el paquete esencial.