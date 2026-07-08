Fuerte choque entre patrulla y camión deja varios heridos en Iztapalapa

Varias personas en su mayoría mujeres pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sufrieron un accidente en el cruce de la calle Agustín Yañez y el Eje 3 Oriente en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

Al parecer un camión repartidor que circulaba en el lugar chocó con la patrulla tipo pickup de doble cabina de la Policía Metropolitana de la SSC CDMX donde iban varios elementos uniformados.

Al alugar acudieron diversos cuerpos de emergencia y seguridad, entre ellos la Policía capitalina, el Heroico Cuerpo de Bomberos, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de Protección Civil entre otros. Las y los heridos fueron llevados a hospitales para su valoración médica.

Los hechos fueron cerca de la estación Escuadrón 201 del Metrobús, la vialidad en el Eje 3 fue interrumpida y solo dejaron libre el carril por donde circulan las unidades de transporte público.

Hasta ahora se desconocen las causas del choque por lo serán los peritajes correspondientes quienes determinen las responsabilidades de ambas unidades involucradas.