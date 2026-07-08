Darán más de $4 mil para abatir la discriminación laboral en CDMX

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) otorgará apoyos económicos para las personas que impulsen proyectos para erradicar la discriminación laboral dentro de las empresas.

Se trata de la acción social “Apoyo en el desarrollo de Buena Prácticas de Inclusión Laboral” cuyos lineamientos fueron publicados este miércoles en la Gaceta oficial.

La tonalidad de la piel también es motivo de trato desigual. Foto: UNAM

El Copred apoyará con 4 mil 462 pesos hasta 13 personas quienes presenten un proyecto para fomentar la inclusión laboral.

acoso laboral

“Resulta fundamental seguir generando esfuerzos entre las instituciones, las empresas y la sociedad civil para crear e implementar estrategias para erradicar la discriminación en los espacios laborales de la mano de personas expertas, y con ello, contribuir a la construcción de centros de trabajo más seguros e incluyentes”, señaló.

La acción social tiene el objetivo de impulsar la profesionalización y formación de personas trabajadoras en la generación de proyectos de igualdad y no discriminación dentro de los espacios laborales.

“A través de profesionalización de personas trabajadoras en temas de derechos humanos, igualdad y no discriminación laboral es que se busca crear proyectos de cambio social, que permiten cada vez más espacios de trabajo sean diversos e incluyentes, combatiendo con ello desigualdades estructurales y apoyando la inclusión de personas de grupos históricamente discriminados”, agregó.

Los interesados deberán presentar su proyecto ante el Copred, el cual será evaluado, seleccionado, sus integrantes capacitados y a finales de septiembre presentados.

Podrá participar cualquier persona de 18 años o más que trabaje o haya trabajado en una empresa de la Ciudad de México y que cuente con una propuesta de proyecto de inclusión laboral, que pueda ser implementado en empresas.