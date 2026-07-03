¡Nadaremos, nadaremos! Canto que habría detonado aglomeraciones fatales en Reforma CDMX

El canto “¡Nadaremos, nadaremos!” que es escuchado en aglomeraciones como al salir de estadios, de conciertos, recintos llenos e incluso en el Metro de la Ciudad de México, habría detonado la aglomeración en la Avenida Paseo de la Reforma tras el triunfo de México sobre la selección de Ecuador en el marco del Mundial 2026.

En esta ocasión el canto de alegría y jubilo, al parecer se tornó en desesperación y angustia cuando varias personas comenzaron a quedar atrapadas entre los que ya se querían ir de la zona del Ángel de la Independencia y otro enorme grupo que pretendía llegar apenas al lugar para seguir con los festejos.

Nadaremos, nadarenos

En medio quedaron decenas de personas que no podían avanzar ni retroceder, la multitud los empujaba a un lugar y a otro, como en un nudo quedaron atrapados. Un testigo identificado como Jesús señaló para Imagen Noticias de la Noche con Nacho Lozano, que alrededor de 100 personas cayeron, pero la multitud no se detuvo, sino que pasaban encima de ellos a pesar de los gritos que pedían que ya pararan.

El grito hace referencia a la frase que se escucha en la película "Buscando a Nemo" cuando un grupo de peces atrapados en una red, nadan en la misma dirección para romperla y escapar.

Para algunos se volvió en un momento de verdadero terror. La gente buscaba avanzar en cuatro sentidos, pero a empujones. Tras las aglomeraciones las cuatro personas fallecieron.

¡Nadaremos, nadaremos!

Ante el canto “¡Nadaremos, nadaremos!” y la práctica que se volvió viral de “¡Quiere volar, quiere volar!”, las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la población a celebrar de manera responsable durante los festejos de la Copa Mundial de Futbol 2026, para evitar conductas que pongan en riesgo la integridad física propia o de terceros.

También pidieron a la población evitar arrojarse desde para buses o estructuras elevadas, realizar peleas simuladas utilizando de trafi-tambos, escalar mobiliario urbano para grabar videos entre otras prácticas riesgosas que podrían derivar en nuevos decesos.